Gram gram sanat yatırımı

ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren bir girişim olan Artıox ile değeri milyonları bulan satan eserleri bir anlamda halka arz ediliyor. Sanat pazarı hacminin 64 milyar dolara ulaştığını belirten Artiox Kurucu Ortağı Tuncay Dakdevir, “Biz bu platformu bir kitlenin sanat eserlerine dahil olması amacı ile kurduk. Bir eser satışa çıkarılmadan önce gerekli tüm kontroller yapılıyor. Oluşturulan tokenlerin tamamı bir varlığa dayalı. Eserin tamamı halka arz olursa tablo bizim bünyemizde koruma altına alınıp sigortalanıyor. Yüzde 49’u satışa çıkarılırsa ilgili koleksiyoner ya da müze bünyesinde sigortalanarak koruma altına alınıyor” ifadelerini kullandı.



HEDEF ODTÜ’DEN LONDRA’YA

Platform üzerinden şimdiye kadar Yalçın Gökçebağ, Ahmet Güneştekin ve Devrim Erbil gibi isimlere tabloların satıldığını belirten Dakdevir, “Sistem üzerinden sadece yağlı boya çalışmalarını satıyoruz. Çünkü bu eserler çok daha fazla ömre sahip” dedi.



600 kullanıcının bu satışlara katılarak bu eserlerden pay aldığını aktaran Dakdevir, “4 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldı. Blockchain teknolojisini kullandığımız için kripto para sistemleri ile karıştırılabilir ama onlarla alakası olmayan tamamen güvenilir bir sistem. Yatırımının karşılığında bir varlık var. Bu varlık sigortalanıyor ve eser sahibi teminat gösteriyor. Yakın zaman içerisinde ODTÜ Teknokent’te doğan bu girişimi dünyaya açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. İlk hedeflerinin İsviçre ve İngiltere olduğunu söyleyen Dakdevir, “Böylece uluslararası sanat eserlerine ve tüm dünyadan kulanıcılara da ulaşmış olacağız” dedi.







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