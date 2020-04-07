Gram altında yeni rekor

Geçtiğimiz hafta 350 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı yeni haftanın ilk gününde 355 liranın üzerine çıktı ve rekor tazeledi. Dün çeyrek altın çeyrek altın 581 lira, Cumhuriyet altını da ortalama 2.372 liradan alıcı buldu. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi. Analistler, altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç olduğunu gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.