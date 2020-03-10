Gram altın ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? 10 Mart güncel altın fiyatları
Yeni günün başlaması ve piyasaların açılmasıyla birlikte, günün en çok konuşulan konularından biri altın fiyatları oldu. Son günlerde yükseliş trendinde olan altının, yeni günde ne kadardan işlem gördüğü ve piyasalarda çeyrek altının alım-satım fiyatının yanı sıra cumhuriyet altının son durumu ile yarım altın gibi türlerin de anlık durumu canlı olarak takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları konusunda araştırmalar piyasaların açılmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. 10 Mart'ta altın piyasalarının nabzını tutmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarının genel durumu hakkında fikir edinmek adına araştırma yapıyor. İşte, piyasalardan 10 Mart güncel altın fiyatları...
Yatırımlarını altına yönlendirmek isteyen ya da ellerindeki altınları bozdurmak isteyen vatandaşlar için, 10 Mart'taki altın fiyatlarının son halini derledik. İşte, altının gram fiyatı, çeyrek altın ve diğer altın türleri hakkında son durum...
Gram altın güne 332 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 325.4 lira, en yüksek 332.7 lira seviyesi görüldü. Saat 10:00 itibariyle gram altın 327.7 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1660 dolar seviyesinde.
Çeyrek altın, 10 Mart Salı günü 540 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını 2,181 liradan alınıp 2,203 liradan satılıyor. Yarım altının alış fiyatı ise 1.048,32 Lira olarak dikkat çekiyor.
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