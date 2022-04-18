Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 18 Nisan altın fiyatları canlı takip ekranı

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusunu yanıtı merak ediyorlar. Geçtiğimiz hafta altın fiyatları yükselişe geçti ve son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Gram altının fiyatı, cuma gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 929,42 lira seviyesini gördü.

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 933,46 liradan alınıyor ve 933,58 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.514,00 liradan alınıyor, 1.533,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.027,00 liradan alınıyor, 3.068,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.043,00 liradan alınıyor, 6.110,00 liradan satılıyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTEAltının ons fiyatı 6 gündür gerçekleştirdiği aralıksız yükselişine Perşembe ara verirken; haftanın son işlem gününe 1973 dolar seviyesinden başladı. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışları ve majör Merkez Bankalarının sıkılaşma politikasına yönelik mesajları piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürdü.

Ons altın cuma günü içerisinde en yüksek 1974 doları; en düşük ise 1972 dolar seviyesini görürken; öğle saatlerinde 0,01 oranında düşüşle 1973 dolardan işlem gördü.

Gram altının fiyatı, Cuma gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 929,42 lira seviyesini, en düşük ise 925,71 lira seviyesini gördü.