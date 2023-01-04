Gram altın dün rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

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Gram altının dün sabah saatlerinden itibaren yükseliş göstermesiyle birlikte gözler altın fiyatlarına çevrildi. 1850 dolara kadar yükseliş gösteren ons altın haberin yazıldığı esnada 1847 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu yükselişe paralel olarak ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte, gram altın tüm zamanların rekor seviyesi olan 1114 lirayı gördü. Bu gelişmenin ardından ekonomistler ‘2023 altının yılı olacak’ yorumlarını bir kez daha tekrarladı.

Grafik: Harun Elibol

Peki gram altında yükseliş devam eder mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ve Emtia Uzmanı Zafer Ergezen değerlendirdi.

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FAİZ ARTIRIMLARININ SONLANACAĞI BEKLENTİSİ ALTINDA BASKIYI AZALTTI

Piyasada 2023 yılının daha iyimser geçeceği beklentisi olduğunu söyleyen Ergezer, “Haliyle bu beklenti altın fiyatlarını etkiliyor. Burada ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım hızını yavaşlatması ve sonrasında da 2023 yılında faiz artırımlarının sonlanacağına dönük beklenti de kıymetli metaller üzerindeki baskıyı önemli derecede azaltıyor” dedi ve ekledi:

“Son dönemlerde ons altın tarafında bir hareket var ve 2022 yılına göre daha iyi bir yıl olacağı gerçek. Ancak hareketler çok hızlı oluyor. Hızın bu denli fazla olmasının sebebi 2022 yılında ons altının düşeceğine yönelik pozisyon alan yatırımcıların bunları kapatması, sonrasında da ons altında 2023’e yönelik pozisyon almaya başlayan yatırımcıların olması.”

TAHMİN YAPMANIN EN ZOR OLDUĞU YILLARDAN BİRİ

İç piyasa itibarıyla tahmin yapmanın en zor olduğu yıllardan birini yaşadığımızı söyleyen Yıldırımtürk, “Seçim ortamındayız ve enflasyon oranlarında da baz etkisinden kaynaklı bir düşüş var. Diğer yandan teşvik ve kredilendirmeler daha da artacak gibi görünüyor. Asgari ücretin artırılması, emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılacak olması ise önümüzdeki dönemde piyasaya para çıkacak anlamına geliyor” diyerek enflasyonun etkisinin daha sınırlı kalacağı beklentisi olduğunun altını çizdi.

Yıldırımtürk şöyle devam etti:

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“Vatandaş 2022 yılının ikinci döneminden itibaren enflasyondaki yükselişe karşı parasının değerini korumak için altın aldı ve bundan sonra da böyle devam edecek gibi görünüyor. Dolar/TL’deki istikrarlı seyrin sürüp sürmeyeceği konusunda da belirsizlikler var. Her ne kadar kur korumalı mevduat sistemi 2023 yılının sonuna kadar uzatılmış olsa da özellikle Merkez Bankası’nın tek haneye getirdiği politika faizi nedeniyle getirilerin düşmüş olması da çözülmelere sebep oluyor. Bu çözülmelere bakınca da kurumsalların ihtiyaç karşılığında dövize yöneldiğini görüyoruz. Son birkaç gündür dövizde de yukarı yönlü bir gidişat var. Bu şekilde devam ederse altının dış piyasa fiyatında da yükseliş beklentimiz var. O zaman gram altında yeni zirvelere doğru gideriz.”

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ABD’DEN GELECEK VERİLER ÖNEMLİ

Ergezen, altındaki yükseliş için ABD’den gelecek istihdam verileri ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların da oldukça önemli olduğunu ifade ederek, “Eğer 2023 yılında faiz tabanının 5 seviyelerinde olacağına yönelik beklenti oluşursa ons altın değer kazanmaya devam eder. Doğal olarak gram altında da yükseliş devam eder” dedi.

YÜKSELİŞTE BÜYÜK PAY DÖVİZİN

Gram altın 2022 yılında yaklaşık yüzde 40 arttı. ‘Yeni yılda da bu denli bir yükseliş olur mu?’ sorusunu yönelttiğimiz uzmanlar bu yükselişin en büyük payının Dolar/TL’ye ait olduğunu söyledi.

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Yıldırımtürk, altında gerçekleşen yüzde 40’lık yükselişin yüzde 38 kadarlık kısmının Dolar/TL’den kaynaklanan çarpan etkisiyle gerçekleştiğini vurgulayarak, “Ons altının dış piyasa fiyatı, geçtiğimiz yıl 1792 dolardan başlayıp kapanışta 1815 doları gördü. Dolayısıyla genele baktığımızda yüzde 1,5’lik bir artış var. Ancak dolar tarafında yılın başından beri yüzde 38’e varan yükselişler olduğundan çarpan etkisi altını da yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

Ergezen ise gram altını da belirleyen önemli parametrelerden biri olan Dolar/TL’de seçime kadar saldırgan bir yükseliş beklemediğini belirterek, “2022 yılında çok hareketli olan gram altının bir miktar daha sakin kalacağı ama yükseliş eğilimine devam edeceği bir yıl olacağını söyleyebilirim” dedi.

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ALTIN GEÇEN YILIN KAYIPLARINI TELAFİ EDEBİLİR

"2023 altının yılı olacak" diyen Yıldırımtürk, “Şimdiye kadar masada yüksek faiz, güçlü dolar, jeopolitik gerginlikler ve durgunluk vardı. Durgunluk ve jeopolitik gerginlikler piyasa tarafından çok fazla fiyatlanmadı. Fiyatlanan güçlü dolar ve yüksek faiz oldu ve bunlar da altını baskıladı. Altın 2022 yılında Ukrayna savaşı sırasında 2070 doları görse de sonrasında 1615 dolara kadar geriledi. Şimdi ise jeopolitik gerginliklerin sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayıp alanını genişletmiş olması, durgunluk endişeleri ve enflasyonda beklenen düşüşün dünyada sağlanamamış olması gerginliğin artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla altın geçen yılki kayıplarını bu yıl telafi edebilir” açıklamalarında bulundu.

YILIN GENELİNDE YUKARI YÖNLÜ SEYİR DEVAM EDEBİLİR

Yıl sonu seviyeleriyle ilgili tahminde bulunan Yıldırımtürk, “İlk etapta ons Altın 2070 dolar seviyelerini aştıktan sonra 2150 hatta 2350 bandına doğru hareket edebilir. Muhtemelen yıl sonuna doğru bu seviyeleri görebiliriz. 2022 yıl sonu beklentisi 1250 TL seviyelerindeydi. Ancak Dolar/TL’nin beklentilerin altında kalmasıyla altın beklentilerin gerisinde bir yıl kapanışı yaptı. Şimdilerde gram altında hala 1250 TL beklentisi var. Ancak 1500 TL seviyeleri de çok şaşırtıcı olmaz. 2023 yılının genelinde yukarı yönlü seyir devam edebilir” dedi.