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Gram altın rekor tazeledi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Gram altın rekor tazeledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 10:42

Gram altın rekor seviyesini güncelledi. Ons altındaki yükselişle altın gram satış fiyatı tarihinin en yüksek seviyesi olan 1135 liraya yükseldi.

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Altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altının 1900 dolara yaklaşması iç piyasada gram altın fiyatını yükseltti. Geçtiğimiz haftayı 1123 liradan tamamlayan gram altın yeni haftaya 1135 liradan başladı.

Gram altındaki bu yükseliş ons altındaki artıştan kaynaklandı.

Ons altında 1900 dolar seviyeleri izleniyor. Ons bu seviyeye ulaşırsa ve dolar kuru sabit kalırsa iç piyasada gram altın 1146 liraya çıkacak.

FED KARARI 1 ŞUBAT’TA

Ons altında FED’in faiz kararı etkili oluyor. Aralık ayında yüzde 4 olan faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'ye yükselten FED'in yılın ilk toplantısında vereceği faiz kararı ekonomi üzerinde belirleyici olacak. Takvime göre FED faiz kararı 1 Şubat tarihinde açıklanacak.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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