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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.03.2020 - 07:45,Son Güncelleme:/

Gram altın fiyatları hızlı yükseliyor

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Gram altın fiyatları hızlı yükseliyor
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Coronavirüsün hızla dünyaya yayılmaya başlaması, ticareti olumsuz etkilemesi ve ülkelerin büyüme verilerinde olumsuzluğa neden olacak olması altına olan talebi artırıyor.

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Güne 328 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en yüksek 330 lira seviyesini gördü. En düşük ise 326.1 liraya geriledi.

Coronavirüsün dünya üzerinde hızla yayılması, jeopolitik risklerin oluşması güvenli liman olarak tabir edilen altına yönelimi artırdı.

Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen coronavirüs dünya üzerindeki ticareti de yavaşlattı. Bunun da ülkelerin büyüme rakamlarına olumsuz yansıması bekleniyor.

Gram altın saat 07:46 itibarıyla 330 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın ise 1676 dolar seviyesinde.

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