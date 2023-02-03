Gram altın fiyatları gevşedi! Tarihi rekordan geri dönüş...

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Altın fiyatları düşüş gösterdi. Fed'in faiz kararı sonrasında hızlı yükselen ve gram altında tarihi yüksek seviyelerin görülmesiyle birlikte düşüş bugün net olarak anlaşıldı.



Fed, ECB ve İngiltere'nin faiz kararlarını açıklaması ve merkez bankası başkanlarının sözlü yönlendirmeleri kapsamında güç kazanan altın bugün düşüş grafiği sergiliyor.

Merkez bankaları ılımlı yaklaşsa da enflasyon sorununun henüz ortadan kalkmadığını ve enflasyonu bitirene kadar da faiz artırımlarına devam edeceklerinin sinyallerini verdiler.

Altın fiyatları da hızlı gerileme yaşadı. 1960 dolar sınırına dayanan ons altın bugün 1915 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde ons altın en düşük 1911 dolar en yüksek de 1918 dolar seviyesini görmüştü.

GRAM ALTIN DA TEPE TAKLAK OLDU

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Ons altındaki gerileme nedeniyle gram altın fiyatları da düşüş gösterdi. Dün tarihi yüksek seviyesi olan 1185 liraya kadar çıkan gram altın bugün 1159 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Gram altın gün içinde en düşük 1154 lira, en yüksek de 1160 lira seviyesini gördü.

ANALİSTLERDEN ÖNEMLİ ÖNGÖRÜLER

Analistler ons altın için 1905-1897 dolar aralığının önemli destek olduğunu öne sürdüler. Bu seviyenin üzerinde tutundukça toparlanma çabasının süreceğine değinen analistler 1933 dolar seviyesinin bugün için önemli direnç noktası olduğu vurgusunda bulundular. Destek seviyelerinin kırılması halinde düşüşün 1870 dolara kadar gerçekleşebileceğini de öngördüler.