Gram altın fiyatları 500 TL'yi görür mü? Uzmanlar kritik seviyeyi açıkladı

ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı, haftalık işlemlerde 1782 dolar seviyesine kadar gerilerken; bugün bir miktar değer kazandı. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en düşük 1786 dolar seviyesini görürken, en yüksek ise 1795 dolar seviyesine tırmandı. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,34 oranında yükselişle gün içi en yüksek seviyesi olan 1795 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz cuma günü beklentilerin oldukça altında gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tapering’i (varlık alımı azaltımı) bu yıl yapılacağına dair beklentilerin zayıflatmasıyla 1834 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

GÖZLER 22 EYLÜL’DE

21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı para politikasının seyri açısından kritik olacak. Fed’in gerçekleştireceği bu toplantıda tapering (varlık alımının azaltılması) ile ilgili ip uçları aranacak. Eğer piyasa istediği mesajları alırsa yani Fed tapering ile ilgili bir zamanlama açıklarsa bu durum dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesine dolayısıyla da ons altın fiyatlarının gerilemesine yol açacaktır. Eylül ayında gerçekleşecek toplantıda piyasa istediğini bulamazsa bu defa gözler ekim ayında gerçekleşecek toplantıya çevrilecek.

GRAM ALTINDA SEYİR YATAY

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle, bu hafta doların Türk Lirası karşısında sağladığı yükselişten faydalanamadı ve bugün kaydettiği değer artışı ile ancak geçen haftanın kapanış fiyatı olan 489 liranın binde 2 kadar üzerine çıkarak 490 liraya ulaşabildi. Gram altın fiyatı şu sıralarda ise, yüzde 0.38 oranında yükselişle 488 lira seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ KIRILABİLİR

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

Ons altın ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin yaptığı açıklamalar sonrasında, Fed’in sıkı para politikasına geçeceği algısının fiyatlanmasıyla dün 1782 dolara kadar geriledi. Dün açıklamalarda bulunan Dallas Fed Başkanı R.Kaplan, yakın dönemde işgücü piyasasında yaşanan büyümenin yavaşlamayabileceğini ve delta varyantının etkisinin uzun süreli olmayacağını belirtti. Mevcut maliye politikası önlemlerinin yeterli olduğunu ve Fed'in tahvil alım programının ülkedeki ekonomik duruma uygun olmadığını belirten Kaplan’ın eylül ayı sonunda yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında ekonomik görünümde "temel bir değişiklik" yaşanmadığı takdirde, Fed'in para politikasını ekim ayı başlarında tersine çevirmeyi destekleyeceğini vurgulaması altın fiyatında değer kaybı yaşanmasına neden oldu.

Diğer bir şahin görüş ise, New York Fed Başkanı J.Williams’dan geldi. Williams, toparlanmadaki yavaşlamaya rağmen ekonominin Fed'in bu yıl tahvil alım programını daraltmaya başlaması için uygun olduğuna inandığını belirtmesi dün doları kuvvetlendiren nedenler olarak görüldü. İç piyasada ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanının yaptığı sunum sonrasında, enflasyon ve faiz konusunun yeniden gündeme gelmesi DolarTL kurunda yükseliş yaşanmasına neden oldu ve gram altında devam eden yatay hareket bozulmadı hatta ons altına göre yükseliş yaşandı.

Teknik olarak, ons altın için 1790 ve 1775 seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak takip ediliyor. Uzun vadeli yükseliş trendini koruyan ons altında 1800 dolar üzerine geçilmesi halinde 1830 dolar bölgesine doğru alımların geldiğini görebiliriz. Yakın vadede 1830 dolar direnci önemli bir eşik bölgesi konumunda bulunuyor.

Gram altın fiyatlaması ise dar alanda 490-480 lira arasında devam ediyor. Bugün 490 direncine yakınlaşan gram altının 492 lira üzerine geçilmesi halinde haziran ayı başından bu yana devam eden düşüş trendi kırılabilir. Bundan dolayı dolarTL kurundaki yükselişe bağlı olarak 492 lira üzerine geçilmesi halinde, gram altında değer kazancının 497 - 500 lira bölgesine doğru devam ettiğini görebiliriz.

GRAM ALTINDA 470-460 LİRA SEVİYESİ ALIM FIRSATLARI OLUŞABİLİR

Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi

Geçen hafta cuma günü ABD istihdam verilerinin ardından 1833 dolar seviyesini test eden ons altın bu hafta 1782 dolara kadar geriledi. Kısa süre içerisinde 50 dolarlık bir düşüş gördük. Daha önceki yazılarımda ons altındaki yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Bu stratejimizin çalıştığını görmekteyiz.

Peki, ons altın neden baskı altında? Bunun en büyük sebebi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını azaltma beklentileridir. Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Powell başta olmak üzere neredeyse tüm Fed üyeleri tahvil alımlarının azaltılmasına bir an önce başlanması gerektiğini ifade etti. Bu gelişmeler hemen fiyatlanmasa da bu hafta bu fiyatlamanın etkili olduğunu görüyoruz. Sadece ons altın değil, majör borsalar da uzun bir aradan sonra önemli bir baskı yaşanıyor. 22 Eylül’deki Fed toplantısı bu açıdan kritik olacaktır. Fed tapering (varlık alımının azaltılması) açıklarsa bu durum dolar endeksi ve faizlerin yükselmesine ve bu kapsamda ons altın ve borsaların aşağı gelmesini sağlayacaktır. Teknik olarak, ons altında 1775 dolar seviyesi önemli bir destek konumunda. Bu destek altına sarkılırsa baskı derinleşecektir. Olası yükselişlerde 1830 - 1844 dolar bölgesi satış fırsatı vermeye devam edebilir.

Gram altında ise yataylığın sürdüğünü görüyoruz. Son bir aydır aynı seviyelerde seyreden bir gram altın var. Dolar kuru düşerken ons altın yükseldi, dolar kuru yükselirken ons altın düştü. Bu nedenle gram altın yatayda kaldı. Dolar kurundaki yukarı yönde seyrin devam edeceğini, fakat ons altında da aşağı yönde hareketlerin ön planda olacağını düşünüyorum. Bu nedenle gram altın için önemli bir hareket beklemiyorum. Yine de dolar kurundaki orta-uzun vadede yukarı yönde riski düşündüğümüzde gram altında sınırlı da olsa orta-uzun vade için yukarı potansiyel görebiliriz. Burada seviye olarak 470-460 lira bölgesini önemli destek bölgesi olarak izliyorum. Bu bölge üzerinde alım fırsatları oluşabilir.

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