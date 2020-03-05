Gram altın bir günde 7 lira yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan ve ticareti yavaşlatan Coronavirüs nedeniyle güvenli liman olan altına talep arttı. Yatırımcılar tercihlerini altın tarafında yaparken fiyatlarda da yükseliş seyri devam ediyor. Gram altın fiyatı 320 lira seviyelerinde dengelenmeye başladı. Güne 320 lira seviyesinden başlayan altın en yüksek 326.2 lira, en düşük ise 319.2 lira seviyesini gördü. Saat 17:35 itibarıyla gram altın 326.2 lira ile gün içi zirvesini test etti.

ABD Merkez Bankası’nın da faiz indirimi altını destekleyen unsurlardan birisi oldu. Bununla birlikte jeopolitik riskleri de altını güçlü tutuyor.

Ons altın ise 1658 dolar seviyesinde bulunuyor.