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Gram altın 651 lira seviyesinde

#Altın#Emtia#Fiyat
Gram altın 651 lira seviyesinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 651 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,7 üzerinde 660,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 651,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.066 lira, Cumhuriyet altını da 4.355 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.857 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de devam edeceğini kaydederek, para politikası tutumu kapsamında "şahin" olarak nitelendirilen üyelerin konuşmaları öncesinde altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

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Açılıştan bu yana altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.850 ve 1.830 dolar seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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