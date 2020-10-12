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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Gram altın 489 lira seviyelerinde

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Gram altın 489 lira seviyelerinde
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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 488,5 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 487,9 liradan tamamladı.

Gram altın, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 488,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 803 lira, Cumhuriyet altını da 3.278 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.925 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.
Bugün, küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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