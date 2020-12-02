Gram altın 456 lira seviyesinde

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 456,8 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 455,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.050 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.816 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.



Teşvik haberleriyle birlikte dün dolar endeksi 91,1'e gerileyerek Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.



Bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.