Gram altın 393 lira seviyesinde

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 390,2 liradan tamamladı.



Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 393,6 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 393,2 lira seviyesinde seyrediyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.633 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.692 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.