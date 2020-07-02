Gram altın 390 lira seviyelerinde

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 389,8 liradan tamamladı.



Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 389,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.613 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.769 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.



Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların önemli destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.