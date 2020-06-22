Gram altın 387 lirayı aştı

Altın yatırımcılarının gözü kulağı ons altındaki artışta. Ons altının 1750 doları aşmasıyla birlikte gram altın fiyatları da yükselişe geçti. 1758 dolar seviyesine kadar yükselen ons altındaki artış gram altını 387 liranın üzerine taşıdı.

Gün içinde ons altın en düşük 1742 dolar, en yüksek ise 1758 dolar seviyesini gördü.

Gram altın ise en düşük 383.3 lira, en yüksek 387.4 lira seviyesinden alıcı buldu. Saat 09:20 itibarıyla gram altın 387.7 liradan işlem görüyor.