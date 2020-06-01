Gram altın 382 lira seviyesinde

Cuma günü, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 379,6 liradan tamamladı.



Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 382 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.572 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.741 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle birlikte ABD'de yaşanan gösterilerin risk algısını yükselttiğini belirterek, yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının ons fiyatının değer kazandığını söyledi.



Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.