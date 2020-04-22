Gram altın 381 lira seviyesinde

Dün dolar kurundaki yükselişe rağmen ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 376,8 liradan tamamladı.



Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 380,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 627 lira, Cumhuriyet altını da 2.560 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.697 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.



Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 dolar, gram altında ise 385 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.