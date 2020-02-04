Gram altın 303 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 303 lira seviyesinde bulunuyor.



Gram altın, dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 303,4 liradan tamamladı.



Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 303 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 493 lira, Cumhuriyet altını da 2.016 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.574,2 dolardan işlem görüyor.



Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşılık çözüm arayışlarının olumlu sonuçlanacağına dair beklentilerin artmasına paralel yükselen risk iştahının altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.



Öte yandan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.



Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini kaydetti.