Gram altın 302 liradan alıcı buluyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 302,3 lira seviyesinde bulunuyor.



Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 303,4 liradan tamamladı.



Bugüne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 302,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 493 lira, Cumhuriyet altını da 2.016 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 1.564,3 dolardan işlem görüyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de gerçekleştirdiği sunumun ardından dolar endeksinin 99 sınırına kadar yükseldiğini, bu durumun altının ons fiyatında satış baskısı yarattığını ifade etti.



Gram altın tarafında ise Suriye ile ilgili gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, bugün Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan gelecek haberler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atılacak adımları paylaşacağı konuşmasının takip edileceğini bildirdi.



Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının onsunda 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 300-305 lira bandının izlenmeye devam edileceğini söyledi.