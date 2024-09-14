Gram altın 3 bin TL’ye koşuyor

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin etkisiyle yeni rekor seviyelere ulaştı.

Spot altın, haftanın dördüncü işlem gününde ons başına 2 bin 535 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Aynı gün, fiyatı ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamayla belirlenen gram altın ise 2 bin 764 TL seviyesine kadar yükseldi. Perşembe gününü 2 bin 558 dolar ile rekor kapanışla kapatan ons altın, dün de rekor tazelemeye devam etti. Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2 bin 565 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Yurtiçinde gram altın ise 2 bin 804 TL seviyesine kadar yükseldi. Altın bu fiyatlarının bu hareketinde, ABD’den gelen yeni enflasyon verileri etkili oldu. Ağustosta ABD’deki tüketici enflasyonunun arttığını gösteren verilerin ardından hafif bir düşüş gören altın fiyatları, bu hafta itibarıyla açıklanan yeni verilerin etkisiyle yeniden yükselişe geçmiş oldu.

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ABD’DEN GELEN İKİ VERİ ETKİLEDİ

Bu hafta altın fiyatlarını etkileyen ilk veri çarşamba, ikincisi ise perşembe günü ABD Çalışma Bakanlığı’ndan geldi. Bir diğer gelişme de Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı oldu.

Buna göre, ABD’de tüketici fiyatları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2 arttı. Piyasa beklentisi de TÜFE’nin bu dönemde yüzde 0.2 artması yönündeydi. Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2.5 yükseldi. Böylece, yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 2.5 seviyesinde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Söz konusu veriler Fed’in önümüzdeki hafta büyük bir faiz indirimi yapmasına yönelik beklentileri zayıflattı. Bu nedenle TÜFE verisi sonrası altın fiyatları gün içinde ulaştığı yüksek seviyelerden sert geriledi. Veri öncesi 2 bin 519 dolar seviyesinden hareket eden ons altın, verinin açıklanmasının ardından yüzde 0.5 değer kaybıyla 2 bin 508 dolara kadar geriledi. Benzer şekilde, veri öncesi 2 bin 741 liradan hareket eden gram altın fiyatları da 2 bin 740 liraya geriledi. Çarşamba günü gün içinde altın fiyatları, ons tarafında 2 bin 528 dolara, gram tarafında ise 2 bin 767 liraya kadar çıkmıştı.

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ECB FAİZİ VE SAVAŞ ETKİSİ

Değerli metal üzerinde etkili olan diğer gelişmeler ise şöyle öne çıktı: ECB, bu hafta piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60’ar baz puan indirdi. Böylece, para politikasına yönelik yılın 6. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016’dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019’dan bu yana ikinci indirim geldi. Yatırımcıların perşembe günü faiz oranlarını düşüren Avrupa Merkez Bankası’nın önümüzdeki ay tekrar indirim yapacağına dair ihtimalleri azaltmasıyla, Euro’nun dolara karşı değer kazanmasının ardından değerli metal yeni bir zirveye ulaşmış oldu.

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ABD’de ise aylık üretici enflasyonu beklentiyi aştı. ABD’de ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0.2 ile beklentilerin üzerinde gelirken, yıllık bazda ise yüzde 1.7 ile öngörülere paralel yükseldi. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0.1 arttığı yönündeydi. ÜFE, temmuzda değişim göstermemişti. Bu gelişmeler öncesi 2 bin 522 dolardan hareket eden ons altın fiyatı ECB’nin faiz kararı ve ABD ÜFE verisinin açıklanmasının ardından yeni rekor seviyeye yükseldi.

Altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmalar yer aldı.

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‘FED’İN FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMASI UYGUN’

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ülkede enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığına işaret ederek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta faiz indirimine başlamasının yerinde olduğunu düşündüklerini bildirdi.

POZİTİF BEKLENTİ

ABD ekonomisinin performansının son birkaç yıldır dikkate değer derecede güçlü olduğuna işaret eden Kozack, enflasyon azaltma sürecinin çoğu kişinin korktuğu kadar maliyetli olmadığını dile getirdi. Kozack, GSYH seviyesinin salgın öncesi eğilimi aşan tek G20 ekonomisinin ABD olduğuna dikkati çekerek, bunun küresel ekonomi için de iyi olduğunu vurguladı.

Fed’in eylemlerine yanıt olarak enflasyonun düştüğünü ve yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini söyleyen Kozack, ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun bu yıl sonunda yaklaşık yüzde 2.5 olmasını beklediklerini ve gelecek yıl ortasına kadar hedefe geri döneceğini öngördüklerini aktardı.