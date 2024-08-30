Gram 2800 TL’yi gördü

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Altının ons fiyatı dün önceki kapanışın yüzde 0.6 üzerinde 2 bin 519 dolar seviyesinden işlem gördü. Yurt içinde fiyatı dolar/TL kuru ve ons altına göre belirlenen gram altın ise 2 bin 800 TL’yi test ederek rekor tazeledi. Gram pazartesi günü de 2 bin 763 TL ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Geçen hafta Fed başta olmak üzere dünyanın önemli merkez bankalarının yöneticilerinden gelen faiz indirimi sinyalleri, altın fiyatlarındaki yükselişe hız kazandırmıştı. Düşük faiz oranları, dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltacağı için, yatırımcılar nezdinde altını öne çıkarıyor. Bu yüzden, Fed’in gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Öte yandan, küresel piyasalarda gözler, ABD’de açıklanacak kilit enflasyon verisine çevrildi.