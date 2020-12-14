Salgın döneminde kısıtlamaların ve karantinaların en fazla etkilediği sektörlerin başında geldiklerini söyleyen Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Bu süreçte evde tüketim alışkanlıkları ve e-ticaret alışverişleri artsa da bizim için en önemli nokta hep turizm olmuştu. Bizim gözümüz otellerde. Onlar ne zaman canlanırsa biz de o zaman kendimize geleceğiz. Şimdi yeni yıl alışverişleri yapılıyor ama onlar da eski çoşkusunda değil. Önceden bu dönemlerde kampanyalar AVM’lere gelmeden sokaklarda başlardı” dedi.

NET DESTEK ŞART

2019’un sonuna kadar her yıl hızla büyüyen bir sektör oldukarını aktaran Öksüz, “SAlgın bu yükselişi durdurdu.Ev tarafını bir şekilde idare ettik ama endüstriyel taraf çok ağır yara aldı. Turizm sektörünün aniden durması, otellerin restoranların kapanması bizim en büyük iş yaptığımız müşterilerin işlerinin bozulmasına neden oldu. Oteller ve restoranlar lokomotif gibi çalışıyordu. Peşinden çok sayıda sektörü götürüyor. Pandeminin etkisinin azalmasıyla ilk önce onlar hareketlenecek sonra da biz” ifadelerini kullandı.

TOPARLANMA HIZLANIR

Pandeminin turizm ve yeme-içme sektörüne verdiği hasarın çabuk atlatılması için bu sektörlere net bir desteğin verilmesi gerektiğini söyleyen Öksüz, “Turizmdeki hareketler çok fazla sektörü etkiliyor. Dolayısıyla turizme yapılan desteklere bu bakış açıyla yeniden bir değerlendirme şart. İstihdamın, döviz girdisinin bu kadar yüksek olduğu bu sektöre yapalıcak her destek kayıpların daha hızlı azaltılmasını sağlayacak ve toparlanmayı hızlandıracak” dedi.

EK VERGİNİN KALDIRILMASI GEREKİYOR

YERLİ üretimde kullanılan hammaddelerin büyük bir kısmının ithal edildiğini belirten Mesut Öksüz, “Dışa bağımlı olduğumuz bir konuda yerli üretim yapmaya çalıştığımızda hammaddeler için uygulanan ek vergiler sektörü gerçek anlamıyla zorluyor. Bu konuda ek vergilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Aynı sorunu küçük ev aletlerinde de yaşıyoruz. Bu konuda da KDV’de bir indirim gerekiyor. KDV’de indirim münkün olmasa bile en azından KDV’ye taksit imkanı getirilirse üreticiler yaşayacakl” ifadelerini kullandı.