Göztepe'nin Forma Kol Sponsoru ICRYPEX Oldu!

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Göztepe Spor Kulübü Ticari Direktörü Sinan Öznur, ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer ve ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer yer aldı. İş birlikteliği ile ilgili düşüncelerini paylaşan Sinan Öznur, “Türkiye’nin önde gelen kripto para borsası firmalarından ICRYPEX ile iş birlikteliği anlaşmasına varmak bizim için büyük mutluluk. ICRYPEX’e ailemize hoş geldin diyoruz ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimizin uzun yıllar devam edeceğini umuyoruz. Bu birliktelikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Süper Lig'deki zorlu mücadelelerde Göztepe'yle birlikte yer alacakları için heyecanlı olduklarını aktaran ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, "Türkiye'nin güzide spor kulüplerinden Göztepe'nin formasında yer almak bizim için çok özel bir duygu. 96 yıllık tarihiyle Türk sporunda birçok ilki başaran ve renk katan Göztepe'nin bu yıl çok daha büyük başarılara ulaşmasını diliyorum. Bu sponsorluk anlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk sporunu desteklemeye devam edeceğiz."

Türk sporuna destek vermeye devam edeceklerini açıklayan Gökalp İçer, "Kullanıcılarımıza güvenli ve hızlı bir kripto para borsası deneyimi sunmak için yola çıktığımız 2018 yılından bu yana Türk sporuna ve kulüplerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş JK Basketbol A Takımı ve bu yıl içinde gerçekleştirdiğimiz Fenerbahçe Engelli Yıldızlar sponsorluklarıyla adım attığımız bu süreçte şimdi de Göztepe ile iş birlikteliği anlaşması imzaladık. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'den doğan ve büyüyen bir marka olarak Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunmak için anlaşmalarımızı genişletmek istiyoruz." şeklinde açıklamalarına devam etti.

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