Göztepe SK ilk yatırımını Sporttz fonundan alıyor

Futbol endüstrisi bu yönüyle çeşitli yatırımcıların da gözdesi durumunda. Zengin iş insanları ve fonlar, yatırımlarının önemli bir kısmını futbola ayırıyor. Ancak bu yatırımları çekebilmek için gerçekten hem sportif hem de ekonomik anlamda sürdürülebilir bir yapı oluşturmak şart.

SADECE FUTBOLA

Son dönemde yüksek borçluluk oranı ile sıklıkla eleştirilen Türkiye’de de bu yatırımların ilk adımları atılmaya başlandı. Uzun bir aradan sonra üst klasman mücadeleye geri dönen Göztepe SK, son dönemde eğlence ve spor alanında yatırım yapan Two Zero Fonu altında kurulan girişim sermayesi fonu Sporttz tarafından yatırım alıyor. Fon, temelde sadece futbol kulüplerine yatırım yapacak. Kulüp iyi bir noktaya ulaştığında ise hisseleri satacak. Ayrıca yatırım yapılan kulüplere yönetim desteği verilecek, teknolojiye geçişleri sağlanacak, altyapı daha profesyonelleşecek, altyapı ekonomik bir sisteme dönüştürülerek Türkiye’de bonservis sistemi tersine çevrilecek adımlar atılacak.

‘ORTAK OLMUYORUZ’

Dünyada spor temelli yatırımların ivme kazandığını söyleyen Actus Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, “Futbol kulüplerini yeniden keşfetmek için yola çıktık. İlk etapta durağımız Göztepe SK oldu. Bir kulüp ekosistemi yaratmayı hedefliyoruz. Kulüplere ortak olmuyoruz ama onlarla beraber sürdürülebilir adımlar atarak ortaya yeni bir değer çıkarmayı düşünüyoruz. Bu hedef doğrultusunda bir fon kurduk. Fonumuz bu kulüplerden hisse alıyor ve değerlendiğinde satıp çıkacak” diye konuştu.

A.Ş. OLMA ŞARTI

Amaçlarının futbol kulüplerinde bir değer ekonomisi oluşturmak olduğunu aktaran Hocaoğlu, “Yatırım yapacağımız kulüplerin borçsuz bir anonim şirketi yapısının olması gerekiyor. Güçlü bir taraftar, sağlam bir altyapı ve yeni stadyum şartlarına bakıyoruz. Aynı zamanda fonun yatırım yaptığı diğer spor teknolojilerini de bu yapıya entegre ediyoruz. Avrupa’dan da kulüp bakıyoruz” dedi.