Gözler saat 11.00'e çevrildi! Ekonomide kritik toplantı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan birlik ve dayanışma mesajı Salgında İslam karşıtlığı arttıErdoğan'dan birlik ve dayanışma mesajı! 'Salgında İslam karşıtlığı arttı'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tarihi karar sonrası Aziz Yıldırımdan ilk açıklamaTarihi karar sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama#Fenerbahçe
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Taksiciler odası seçimlerinde şok iddialar Başkan tefeciden borç mu aldı Aday isim korsan taksici miTaksiciler odası seçimlerinde şok iddialar! Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday isim korsan taksici mi?#İTEO
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kameradaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kamerada#ABD
Korkutan uyarı... Gizli salgın Kovidden daha büyük olacakKorkutan uyarı... 'Gizli salgın' Kovid'den daha büyük olacak! #Çiftlik Hayvanı
Ve tarih resmen açıklandı İşte savaşa hazırlığın son görüntüleri...Ve tarih resmen açıklandı! İşte savaşa hazırlığın son görüntüleri...#RUSYA
Gündem pitbull saldırıları... Suçlu hayvanlar mı yoksa sahipleri miGündem pitbull saldırıları... Suçlu hayvanlar mı yoksa sahipleri mi?#Pitpull
Kripto para piyasalarında şok Satışlar hızlandı... İşte sebebiKripto para piyasalarında şok! Satışlar hızlandı... İşte sebebi#Kripto Para
Burası Arnavutköy Mahalleli isyan etti: Dışarı çıkamıyoruzBurası Arnavutköy! Mahalleli isyan etti: Dışarı çıkamıyoruz#İstanbul
Umutcanın feci ölümü Arkadaşları büyük üzüntü yaşadı... Son paylaşımı yürek dağladıUmutcan'ın feci ölümü! Arkadaşları büyük üzüntü yaşadı... Son paylaşımı yürek dağladı#Umutcan Türk
İmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mıİmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mı?#PKK
En son Parise gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkasıEn son Paris'e gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkası!#Demet Özdemir
HABERLEREkonomi Haberleri

Gözler saat 11.00'e çevrildi! Ekonomide kritik toplantı...

#Fiyat İstikrarı Komitesi#Nureddin Nebati#Toplantı
Gözler saat 11.00e çevrildi Ekonomide kritik toplantı...

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 11.00'de başlaması bekleniyor.

Haberin Devamı

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ilk toplantısı bugün saat 11.00'de yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantının ana gündemi enflasyon gelişmeleri ve önümüzdeki dönem enflasyon görünümüne ilişkin riskler olarak belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici miTaksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?Haberi görüntüle

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’ndan oluşuyor.

Komite, gerek görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edilebiliyor.

Gözden Kaçmasın

Kripto para piyasalarında şok Satışlar hızlandıKripto para piyasalarında şok! Satışlar hızlandıHaberi görüntüle

KOMİTE’NİN GÖREVLERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fiyat İstikrarı Komitesi#Nureddin Nebati#Toplantı

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar

BAKMADAN GEÇME!

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar