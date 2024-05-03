Gözler S&P'nin Türkiye kararında... Uzmanlar yorumladı! Neler bekleniyor?

Haberin Devamı

Türkiye ekonomisi güven ve istikrarlı şekilde yoluna emin adımlarla ilerlerken bu durum uluslararası kurumların gözünden kaçmıyor.

Cari dengedeki düzelme, Orta Vadeli Program'ın düzgün işlemesi, enflasyonist ortamın yerini dezenflasyonist ortama bırakması beklentisi, döviz kurlarındaki stabilite, seçimsiz 4 yıl sürenin bulunması ve ekonomiye yönelik mali disiplinin uygulanıyor olması Türkiye'nin not kredibilitesini yükseltmeye devam ediyor.

NOT TRAFİĞİ HIZLANDI

Mart ayında kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltti. Fitch, Türkiye'nin kredi görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Daha öncesinde Moody's ve S&P de Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltmişti. Moody's 13 Ocak 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

S&P Global Ratings, Aralık 2023'te Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.

Haberin Devamı

S&P Global ayrıca, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "B" olarak teyit etti.

S&P'nin bu gece yarısına kadar Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor. Kuruluş isterse değerlendirme yayınlamayabiliyor.

Gözden Kaçmasın Memur ve emekliler dikkat! Zam için dördüncü veri açıklandı Haberi Görüntüle

"S&P SİNYALİ VERMİŞTİ"

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, S&P'nin Türkiye'nin notunu yükseltmek için sinyali daha önce verdiğini söyledi.

Karayazıcı'nın değerlendirmesi şöyle:

Üç büyük kredi kuruluşundan biri olan S&P, 5 ay kadar önce Türkiye’nin not görünümünü pozitife alarak 12-18 ay içinde not artırımı yapabileceği sinyalini vermişti.

Bugün o gün mü derseniz pekala mümkün ama bence olasılığı görece düşük.

Çünkü hele de S&P not artışı kararı alırken acele etmiyor ve genelde görünüm değişiklerinden 8-12 ay sonra not artışı kararına imza atıyor.

Bu değerlendirmede not değişmezse bence negatif bir piyasa etkisi yaratmaz.

Diğer senaryoda yani notun artması durumunda ise refleks fiyatlama dediğimiz ilk perdede net pozitif etki görebileceksek de orta vadeli seyahat koordinatlarında bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum.

Haberin Devamı

Türkiye, toparlanan ileriye dönük enflasyon beklentileri, görece azalan risk primi ve oluşan rezerv birikimi ile pozitif bir patikada ilerliyor.

Bu da piyasalara yansıyor ve sene başından bugüne borsa yükseliyor, döviz kurlarındaki artış da enflasyon oranının altında seyrediyor.

Gözden Kaçmasın Enflasyon rakamları açıklandı Haberi Görüntüle

"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI POZİTİF DEĞERLENDİRMEDE BULUNMUŞTU"

Rıdvan Baştürk - Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk, S&P'nin pozitif değerlendirmelerde bulunduğunu ancak enflasyon konusunda net pozitif çerçevenin oluşmadığını, beklentilerin pozitif olması durumunda not ve görünümün daha da pozitife gidebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Baştürk'ün değerlendirmeleri şöyle:

Bu gece kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P’nin Türkiye ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Türkiye’de Mayıs seçimlerinin ardından uygulanan para politikaları neticesinde kredi derecelendirme kuruluşları pozitif değerlendirmelerde bulunmuştu.

Mart ayında Fitch Türkiye’nin notunu uzun bir aradan sonra yükseltmişti. Diğer bir kurum olan Moody’s ise Aralık 2023’te pozitif beklentilere rağmen not ve görünümde bir değişikliğe gitmedi. S&P ise Kasım 2023’te notu sabit bırakırken görünümü yukarı çekmişti.

Piyasa beklentileri hem S&P’nin notu yukarı çekmesi yönünde. Not artışı gelse dahi Türkiye hala "büyük ölçüde spekülatif" kategorisinde yer alacak. Mayıs seçimlerinden sonra not ve görünüm tarafında pozitif gelişmeler olsa da Türkiye hala net bir yatırım yapılabilir ülke statüsünden uzak duruyor.

Haberin Devamı

TCMB yaptığı son toplantıda faizi yüzde 50 seviyesinde bırakmıştı. Enflasyon konusunda ise beklentiler net bir pozitif çerçeve oluşturulamadı. Bu nedenle TCMB’nin faiz artırımına ara vermesi kredi derecelendirme kuruluşları açısından geleceğe dair bir negatif algı oluşmasına neden olabilir. Para ve maliye politika gerektiği gibi işler ve bu durum beklentilere net pozitif şekilde yansırsa gelecek süreçte not ve görünüm tarafı daha da pozitife gidebilir.



Bu geceki not artırım beklentisinin önemli bir kısmının borsa açısından fiyatlandığını düşünüyorum. Bu nedenle artırım gelmesi durumunda ekstra bir pozitif durum yaşanmasını beklemiyorum. Fakat bu beklenti gerçekleşmezse Pazartesi günü negatif hareketler izleyebiliriz. Borsada ana hikâye reel getiri üzerinden dönüyor. Türkiye’de cazip bir reel getiri oluşmaması nedeniyle borsa hala ön planda kalıyor. Çünkü dolar kurunun neredeyse kapalı bir piyasa haline geldiğini görmekteyiz. Yüksek faizler konut ve araç piyasasını da negatif etkilediği için getiri arayışında olanlar için borsa ön planda kalmaya devam ediyor. S&P’den gelecek pozitif veya negatif kararın TL kurları açısından önemli bir etkisi olmayacaktır.