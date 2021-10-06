Gözler kripto paralarda! Son 8 yılda 6 defa...

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Kripto para piyasaları, genel olarak düşüşle tamamladığı bir eylül ayını daha geride bıraktı. Geçtiğimiz 8 yıl içerisinde, sadece 2 eylül ayını değer kazancıyla tamamlayan Bitcoin (BTC) için, aylık ortalama getirilere baktığımızda ekim ayı genel olarak iyi geçiyor. Bitcoin fiyatları 2013 yılından bu yana, yani son 8 yıl içerisinde 6 yılda yükseliş kaydetti. Piyasalar ekim ayının dördüncü işlem gününü yaşarken, Bitcoin'in ekim ayı geleneğini sürdürüp, sürdüremeyeceği merak konusu...

Geçtiğimiz üç işlem gününü de yükselişle tamamlayan Bitcoin fiyatları, dünkü işlemlerde kritik seviye olan 50 bin doları aşarak, 7 Eylül tarihinden beri ilk kez bu seviyeyi geçti. Dün, 51 bin 740 dolar seviyesine kadar tırmanarak, geçtiğimiz 1 ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin fiyatlarında bugün gelen kar satışlarıyla beraber hafif düşüş gözlemleniyor.

Önceki günlerde yine Çin’den gelen kripto para madenciliği ile ilgili kötü haber sonrası kripto para piyasalarında adeta deprem havası yaşanırken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın kripto para birimleri ile ilgili ‘yasaklama olmayacak' sözleri sonrası piyasalar rahatladı ve sonrasında yeniden hareketlendi. Piyasa uzmanları, Bitcoin fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğine işaret ederken, yatırımcılar zarardan kaçınabilmek için haber akışlarını dikkatle takip etmeli ve temel, teknik analizlere çok daha fazla önem vermelidir.

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Kripto para piyasalarıyla ilgili olumlu senaryoların yanında, olumsuz senaryolara da dikkat çeken uzmanlar yatırımcıları uyarıyor. ABD’de kripto paralara denetim geleceği beklentileri ve Merkez bankalarının faiz artışına başlaması ile beraber kripto para fiyatlarının baskılanması bekleniyor.

Bitcoin fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 51 bin 883 doları, en düşük 51 bin dolar seviyesini görürken; saat 11.19 itibarıyla yüzde 0.33 oranında düşüşle 51 bin 294 dolar seviyesinde bulunuyor. Dün geçtiğimiz 2 haftanın en yüksek seviyesini gören işlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da (ETH) da bugün düşüş hakim… Ethreum fiyatları, gün içerisinde en yüksek 3 bin 541 doları, en düşük ise 3 bin 416 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 3,51 oranında düşüşle 3 bin 393 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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EKİM AYLARI BİTCOİN AYLARI

Beste Naz Süllü – Huobi Türkiye Araştırma Müdürü





Dünya genelinde Whatsapp, Facebook ve Instagram’ın çökmesi sonrası akıllara bir kez daha ‘Merkeziyetsizliğin’ önemi geldi ve Nasdaq’ta teknoloji hisseleri düşerken, Bitcoin’in (BTC) değeri yükselişe geçti. Eylül ayı sonlarına doğru Çin’in kripto parayı yasa dışı ilan etmesi ve madencilik faaliyetlerini yasaklaması sonrası 39 bin 200 dolar seviyesine gerileyen Bitcoin fiyatı hızlı bir toparlanma sürecine geçerek ekim ayının ilk haftası 50 bin dolar seviyesini aştı.

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Ekim aylarının getirilerine baktığımızda; Bitcoin şubat ve ekim aylarını çok başarılı geçirmiş. 2013 yılından bu yana sadece 2014 yılında yüzde 12,95 ve 2018 yılı ekim ayında yüzde 3,8 değer kaybetmiş. Bunun yanı sıra yakın geçmişte geçen sene ekim ayı yüzde 27, 2017 yılı yüzde 50 kazançla tamamlanmış. Bitcoin’in son bir haftada yaptığı yükselişte uzun vadeci olarak adlandırılan HODL’cılar, kurumsal alıcılar ve balina hesaplar etkili oldu.

Bitcoin cüzdanlarının tamamı mevcut durumda BTC alıcısı olurken, borsalardan BTC çıkışları devam ediyor. Borsalardan çıkan BTC’ler soğuk cüzdanlara ya da merkeziyetsiz borsalarda yiel farming (gecelik faiz) almak için kullanılıyor.

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Bitcoin 21 milyonluk maksimum arzının da son kalan yüzde 10 dilimine girdi. Buna ek olarak HODL’cılar yani uzun dönemli alan ve her ne kadar dalgalanma olsa da cüzdanlarında yer değiştirmeden tutanların sayısı bu yılın ortasından bu yana yükselişte ve şu an rekor seviyelerde.

Tüm bu senaryolar yükseliş yönünde işaret gösterse de riskler tarafında da ciddi artış yaşanıyor. Çin yasağının ardından ABD’de regülasyon seslerinin yükseldiği, emtia fiyatlarının küresel ekonomileri baskılamasıyla merkez bankalarının enflasyon karşısında faiz dengelerini yeniden belirleme çabaları Bitcoin hanesine risk olarak yazılıyor. Faiz oranlarındaki hızlı artış altın- Bitcoin korelasyonunu artırabilir ve her iki tarafa da satış baskısı olarak yansıyabilir.

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Günlük incelememizde Bitcoin’e 47 bin 500 dolar seviyesinin kırılmasıyla 50 bin dolar üzeri yolculuğuna başladı. Bitcoin’in teknik analiz verileri, 50 bin 500 dolar majör alçalan trendinin kırılmasının ardından 55 bin 800 dolar seviyelerine doğru bayrak formasyonu olduğunu gösteriyor. Yine de kırdığı 47 bin 500 dolar seviyesi kuvvetli destek olarak kalmaya devam ederken, bu desteğin kırılması alıcıların ivmesini kırabilir. Bu yüzden geçerli olan teknik seviyeler 47 bin 500 dolar üzerinde tutunduğu sürece geçerli kalacaktır. Diğer tarafta ABD kanadında stablecoin ihraççılarının gözetim altında olması mikro taraftaki önemli risklerden olup göz ardı edilmemesi gerekir.

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