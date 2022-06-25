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Gözler emekli maaşı ve asgari ücrette

#AK Parti#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Bilgin
Gözler emekli maaşı ve asgari ücrette

Artan fiyatlar ve enflasyon ortamında zor durumda kalan dar gelirliler ve düşük ücretlilerle ilgili iyileştirme hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti’de sorumlu bakanlarla toplantılar yapılırken, vekillerin de tabanın talebi konusunda görüşmeler gerçekleştirdikleri öğrenildi. Bazı kamu çalışanları ile emekliler için yüzde 40’lık bir artışın üzerinde durulurken asgari ücrette ise oran henüz kesinleşmedi.

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Ücret artışlarıyla ilgili alınacak kararlar, düzenlenecek ilk kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından alternatifli olarak sunulacak.

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EK BÜTÇE SINIRI

Kamu çalışanları ve emeklilere yapılacak zam konusunda da bakanlarla görüşmeler yürütülüyor. Ek bütçe hazırlanırken, bu zamların dikkate alındığı belirtildi. Ek bütçede, çalışanlar ve emeklilere yüzde 40 zam civarında yapılmasına yönelik bir ödenek bulunuyor. Bu oran ilk altı aylık enflasyon tahminine göre yapıldı. 4 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamları ile 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 38-40 arasında bir oranda olacağı tahmini yapılıyor.

AK Parti kurmayları, bu oranın üzerine ayrıca ‘refah payı’ eklenmesi gerektiğini dile getirdiler. Hükümet nezdinde yapılan girişimlerin sonuç verip vermeyeceği bekleniyor. Çalışma Bakanlığı’nın taslak çalışmasında, sadece yüzde 40 zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya çıkacak. 

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BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

Ek bütçe kanununda Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin tertiplerin, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40.5’i oranında arttırılması öngörülüyor. Bu kapsamda, personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 200 milyar 40 milyon lira ek ödenek ayrılmıştı.

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MASADA FARKLI FORMÜLLER VAR

AK Parti içinde yapılan toplantılarda milletvekillerine iletilen bilgilere göre, asgari ücret için masada farklı formüller bulunuyor. Ağırlıklı görüşün asgari ücretten kesilen sosyal güvenlik priminin en az yarısının devlet tarafından üstlenilmesi olduğu belirtiliyor. Asgari ücrette gelir vergisi geçtiğimiz yılbaşından itibaren kaldırılmıştı. İşveren temsilcileri ise temmuz zammı yapılması durumunda, asgari ücretle ilgili ödedikleri 876 liralık primin kamu tarafından karşılanmasını talep ediyor. Önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında Bilgin’in alternatifli önerileri masaya getireceği öngörülüyor.

Son dakika... Bakan Bilgin: Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız" dedi.

‘ARA ZAM HAFTAYA AÇIKLANACAK’

Bakan Bilgin, asgari ücrete ara zam için önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını söyledi. Geçen yıl enflasyon yüzde 36 olarak açıklandığında yüzde 50’nin üzerinde asgari ücret zammı yapıldığını hatırlatan Bilgin, “Yüzde 50’lik artış yapıldığı zaman bu işsizliğe yol açar mı endişesi vardı. İşsizlik oluşturmadı tam tersine Türkiye yüzde 5’in üzerinde her büyüdüğünde ekonomi 750 bin istihdam oluşturuyor” dedi. Temmuzda yapılacak düzenlemelerle birlikte kamu çalışanlarına enflasyon karşısında nefes aldırılacağını söyleyen Bakan Bilgin, sadece çalışan memurları değil aynı zamanda emekli olan kamu çalışanlarının enflasyon karşısında korunacağına dikkati çekti. Bilgin “Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla bugün işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler; Türk Devleti söz verdi onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır” şeklinde konuştu.

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#AK Parti#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Bilgin

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