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HABERLEREkonomi Haberleri

Gözler Çin'de! Evergrande kupon ödemesini yapabilecek mi?

#Evergrande#Tahvil#Ödeme
Gözler Çinde Evergrande kupon ödemesini yapabilecek mi

Çin'de 300 milyar dolar borcu ile baş başa kalan Evergrande'de yeni gelişmeler oluyor. Evergrande 148 milyon dolarlık tahvil kuponu ödemesini yapamazsa temerrüde düşecek.

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China Evergrande'nin 148 milyon dolar kupon ödemesini yapıp yapamayacağı takip ediliyor. Küresel piyasaları 300 milyar dolarlık borcuyla tedirgin eden Evergrande'de 148 milyon dolarlık kupon ödemesi için süre bugün sona eriyor. Eğer Evergrande ödeme yapamazsa şirket temerrüde düşecek.

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255 MİLYON DOLARDAN FAZLA ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR

Evergrande'nin 28 Aralık, Haziran 2023, Haizran 2025 vadeli tahvilleri için de 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması bekleniyor.

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ELEKTRİKLİ ARAÇ BİRİMİNİ SATIYOR

Borç içinde olan Evergrande, elektrikli araç üretimi sektöründeki bağlı ortaklığındaki hisselerini satma kararı aldı.

Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd'de bulunan yüzde 1.76'lık payını satmayı planlıyor. Hisse satışından 500 milyon Hong Kong doları elde edilmesi bekleniyor.

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