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Ekonomi
Haber Giriş: 03.06.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Gözler burada! 11 milyon hisse satacak

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Gözler burada! 11 milyon hisse satacak

AMC Entertainment bugün hisselerinin 11.5 milyon hissesini satmak için başvuruda bulundu. AMC’nin hisseleri, haberler üzerine piyasa öncesi işlemlerde negatife döndü.

AMC Entertainment Perşembe günü yaptığı açıklamada, hisselerindeki ticaret çılgınlığının ortasında 11 milyondan fazla hisse satmayı planladığını söyledi.

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AMC bir SEC dosyasında, “Dağıtım Anlaşmasının şartlarına uygun olarak, satış acentelerimiz aracılığıyla zaman zaman toplam 11.550.000 adet A Sınıfı adi hisse senedi teklif edebilir ve satabiliriz” dedi.

Gözler burada 11 milyon hisse satacak

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AMC’nin hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde rotayı tersine çevirdi ve yüzde 20′den yüzde 7'ye düştü. AMC Entertainment, son haftalarda WallStreetBets yatırımcılarının dikkatini çekerek, stoğu bu hafta yaklaşık yüzde 140 artışla Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 62.55 dolara yükseltti. Piyasa değeri 31 milyar doların üzerine çıktı.

AMC, hisse satışından elde edilen parayı, mevcut borcun ödenmesi gibi “genel kurumsal amaçlar” için kullanmayı planladığını söyledi.

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