Gözler bu kritik açıklamada! Altın fiyatlarında yön değişir mi?

Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 1650 dolar seviyelerine kadar gerilerken; sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizinde yaşanan yükselişin etkisiyle tırmanışa geçti. Yeni haftanın ikinci işlem gününde ons altın 1800 dolar seviyesine kadar yaklaşırken; bu akşam Türkiye saati ile 20.30’da ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmada ABD ekonomisi ve enflasyondaki yükseliş ile ilgili vereceği mesajlar takip edilecek. Powell’ın vereceği mesajlara göre dolar endeksinin ve ons altında hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Ons altının gözü ayrıca, yarın açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları olacak. Piyasalar, açıklanacak Fed tutanaklarında varlık alım programının azaltılmasının zamanlamasıyla ilgili arayışta olacak.

JACKSON HOLE TOPLANTISI KRİTİK

24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen Jackson Hole konferansında verilecek sinyaller piyasalar açısından kritik olacak. Merkez Bankası başkanlarının ve akademisyenlerin katılacağı Jackson Hole toplantılarında Fed yetkililerinden gelecek mesajlar dikkatle takip edilecek.

Jackson Hole toplantısında, Fed'in varlık alım programını yavaşlatmasına dair belirsizliğin ortadan kalkarak, zamanlama planı hakkında ipuçları aranacak. Gelecek mesajlarla altın fiyatlarında hareketlilik yaşanması bekleniyor.

GRAM ALTINDA SEYİR YATAY

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 487 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 489,19 lira seviyesini, en düşük ise 483,57 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12.52 itibarıyla yüzde 0.10 oranında düşüşle 485.14 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 271 liradan işlem görüyor.

Delta varyantı sebebiyle salgında artan vaka sayıları sonrası ekonomik toparlanmanın sekteye uğrayabileceği endişesiyle artan risk algısı altının ons fiyatını desteklerken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1795 dolar seviyesini; en düşük ise 1784 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.39 oranında yükselişle 1793 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA 1950 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

Mehmet Ali Yıldırımtürk - İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı

Piyasa kendine göre bir senaryo uyduruyor. Powell bu görüşlere çok fazla katılmıyor. Bundan önceki konuşmaları hep bu yöndeydi. Geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından başlayan yükselişte en önemli gelişmelerden biri delta varyantında ortaya çıkan durumlar.

Özellikle Asya piyasalarında bunu görüyoruz. Bunun yanında büyük fonların altına girişi de devam ediyor. Bugün Powell'ın görüşlerini değiştireceği kanaatinde değilim. Ay sonunda yapılacak olan Jackson Hole toplantılarının altının seyrinde önemli olacağını düşünüyoruz.

Jeopolitik tarafında ise Afganistan'da yaşanan gelişmeleri izliyoruz. Yaşananlar bir güvensizlik oluşmasına neden oluyor. Bütün bunlar da altını destekleyen önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan yüksek likidite de devam ediyor. Altının faiz karşısındaki reel getirisi hala yüksek.

Altın fiyatları sürekli yükselecek diye bir şey söyleyemeyiz. Sert yükselişlerin ardından düzeltme hareketleri gelecektir. Ancak her düzeltme hareketinden sonra altın tekrar yükseliş trendine girecektir. Ons altında eylül-ekim ayları ile birlikte 1950 dolar seviyesinin görüleceğini düşünüyorum.

FED’İN EYLÜL TOPLANTISI ALTIN İÇİN KRİTİK

Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi

Geçen hafta açılışında 1680 dolara kadar gerileyen ons altın, bir hafta sonrasında 1790 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Bu yükselişte ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 1.38’den yüzde 1.23’e kadar gerilemesi rol oynadı.

Fakat ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden tapering (varlık alımının azaltılması) konusunda önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün St. Louis Fed Başkanı Bullard, Dallas Fed Başkanı Kaplan ve Boston Fed Başkanı Rosengren tahvil alımlarının bir an önce bitirilmesi konusunda açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar majör borsalar üzerinde negatif etki yaparken, dolar endeksini ise güçlendirdi. Fakat ons altın üzerinde bir etkisi olmadı. Fed’in eylül toplantısında tapering açıklaması durumunda ons altında negatif seyir görebiliriz.

Ons altının teknik olarak kritik direnç bölgelerine geldiğini görmekteyiz. 1795, 1825 dolar ve 1844 dolar seviyeleri ons altın için önemli dirençler. Geçen haftalarda bu dirençlerin satış fırsatı verdiğini görmüştük. Yükselişlerde bu seviyeler kademeli satış fırsatı verebilir.

Dolar kurunda ise baskının sürdüğünü görmekteyiz. Fakat bu düşüşlerin arkasında temel bir katalizör görmüyoruz. Ülke risk priminde önemli bir değişim söz konusu değil. Bu nedenle dolar kurundaki düşüşlerin sınırlı kalması beklenebilir.

Toparlayacak olursak; ons altın yükselirken, dolar kuru baskı altında kalıyor. Bu kapsamda gram altında nispeten yatay hareketler görmekteyiz. Dolar kurunda orta-uzun vadede oluşabilecek yukarı yönde potansiyeli düşündüğümüzde gram altındaki düşüşlerin yine orta-uzun vade için alım fırsatı vermesi beklenebilir. Özellikle 470-460 TL bölgesinin önemli bölge olduğunu ve bu bölgeye doğru düşüşlerin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

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