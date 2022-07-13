GÃ¶zler ABD enflasyon verisinde Piyasalar ne tepki verebilir

Haberin DevamÄ±

HaftanÄ±n en kritik verisi olan ABD haziran ayÄ± enflasyon verisi, bugÃ¼n TÃ¼rkiye saati ile 15:30â€™da aÃ§Ä±klanacak. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 8,8 oranÄ±nda gerÃ§ekleÅŸerek 41 yÄ±lÄ±n zirvesini yenilemesi yÃ¶nÃ¼ndeâ€¦ Bir Ã¶nceki veri yani ABD mayÄ±s ayÄ± enflasyonu yÃ¼zde 8,6 oranÄ±nda gelerek, yine beklentileri aÅŸmÄ±ÅŸ ve 1981 yÄ±lÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek oran olarak kayÄ±tlara geÃ§miÅŸti.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n (Fed) izleyeceÄŸi sÄ±kÄ±laÅŸma politikasÄ±nda yÃ¶n belirleyici olduÄŸu iÃ§in oldukÃ§a kritik. Fed, enflasyonist riskin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek iÃ§in faiz artÄ±rÄ±m takvimini Ã¶ne Ã§ekmiÅŸti. Fedâ€™in para politikasÄ±nÄ± belirleyen Federal AÃ§Ä±k Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantÄ±sÄ± 26-27 Temmuz tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek. Fed BaÅŸkanÄ± Jerome Powell yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki toplantÄ±ya gÃ¶z kÄ±rparak '50 veya 75 baz puanlÄ±k faiz artÄ±ÅŸÄ± olasÄ±' demiÅŸti. Piyasa fiyatlamalarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 75 baz puan faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kuvvetlendiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. ABD haziran ayÄ± enflasyon verisinin beklentilerin Ã¼zerinde gelmesi halinde, 75 baz puan faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n daha da gÃ¼Ã§lenmesi bekleniyor.

Haberin DevamÄ±

PÄ°YASA NE TEPKÄ° VEREBÄ°LÄ°R?

ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerine paralel gelmesi halinde, daha Ã¶nceden fiyatlamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, piyasalarda sert hareketler beklenmiyor. Ancak ABD tarafÄ±ndan yine sÃ¼rpriz bir veri gelmesi halinde, piyasalarda oynaklÄ±klar yaÅŸanabilir. Piyasalarda risk iÅŸtahÄ±nÄ±n azalmasÄ± ve dÃ¼nya borsa endekslerinde negatif fiyatlamalar hakim olabilir. Beklentilerin Ã¼zerinde gelebilecek veri ile birlikte, dolarÄ±n dÃ¼nyada daha Ã§ok gÃ¼Ã§lenmesi yani dolar endeksinde yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareketin hÄ±zlanmasÄ±, ABD tahvil faizlerinde yÃ¼kseliÅŸ ve ters korelasyon etkisiyle altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ fiyatlarÄ±nda baskÄ±nÄ±n artmasÄ± beklenebilir.

EURO - DOLAR EÅžÄ°TLENDÄ°

ABD para birimi dolarÄ±n dÃ¼nyadaki Ã¶nemli para birimleri karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¼Ã§lenmesiyle beraber, Euroâ€™da da deÄŸer kayÄ±plarÄ± yaÅŸanÄ±yor. EuroDolar paritesi, 2002 yÄ±lÄ±ndan buna ilk kez 1,0000 seviyesine kadar gerileyerek dÃ¼nkÃ¼ iÅŸlemlerde eÅŸitlendi. Euroâ€™da deÄŸer kaybÄ± bugÃ¼n de devam ediyor. Euroâ€™daki bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸte Avrupa Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n (ECB) faiz politikasÄ± da etkili oluyor. ECBâ€™nin faiz artÄ±rÄ±mlarÄ±nda daha sakin davranabileceÄŸi beklentisi piyasalarda hakim... ECBâ€™nin temmuz ayÄ± toplantÄ±sÄ±nda 11 yÄ±l sonra ilk faiz artÄ±rÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi beklenirken; politika faiz kararÄ±nÄ± ise 21 Temmuzâ€™da TÃ¼rkiye saati ise 15:15â€™te aÃ§Ä±klayacak.

Haberin DevamÄ±

Avrupa Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n faiz artÄ±rÄ±mlarÄ±nda Fedâ€™in gerisinde kalmasÄ±nÄ±n, Euroâ€™ya dolar karÅŸÄ±sÄ±nda daha Ã§ok deÄŸer kaybettireceÄŸini bekleyen analistler; EuroDolar paritesinin 0,90 seviyesine kadar gerileyebileceÄŸini belirtiyor.

HAFTANIN EN Ã–NEMLÄ° VERÄ°SÄ°

Murat Ã–zsoy â€“ Biz Finansal DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Kurucusu

Â

Bu haftanÄ±n merakla beklenen en Ã¶nemli kÃ¼resel makro ekonomik verisi bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak ABD enflasyonu olacak. AÃ§Ä±klanacak verinin kÃ¼resel Ã§aptaki etkileri, yurt iÃ§inde bayram tatili sonrasÄ± ve 15 Temmuz Cuma Ã¶ncesi bugÃ¼n ve yarÄ±n piyasalarÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan bize de yansÄ±yacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu bakÄ±mdan Ã¶nemle takip edilmesi gerekiyor.

Haberin DevamÄ±

ABD enflasyonunun 2020 yÄ±lÄ± ortalarÄ±ndan bu yana devam eden trendi sÃ¼rdÃ¼rerek, yine bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla yukarÄ±da gelmesi bekleniyor. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±ndan bu yana da enflasyon her ay piyasa beklentilerinin Ã¼zerinde aÃ§Ä±klandÄ±. MayÄ±s ayÄ±nda yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 8.6 olarak aÃ§Ä±klanan enflasyon verisinin Haziran ayÄ±na iliÅŸkin yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 8.8 olarak gelmesi beklenirken, yeniden beklentiler Ã¼zerinde aÃ§Ä±klanmasÄ± durumunda iki hafta sonra aÃ§Ä±klanacak Fed faiz kararÄ±nÄ±n Ã¶nceki toplantÄ±da olduÄŸu gibi 75bps artÄ±ÅŸ ÅŸeklinde olmasÄ±na dair beklentilerin oldukÃ§a kuvvetleneceÄŸini, 50bps beklentilerinin ciddi oranda gerileyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

BELÄ°RSÄ°ZLÄ°K ALGISI GÄ°DEREK YÃœKSELDÄ°

Haberin DevamÄ±

Belirsizlik algÄ±sÄ±nÄ±n giderek yÃ¼kseldiÄŸi ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼de bulunma zorluÄŸunun arttÄ±ÄŸÄ± ÅŸu ortamda benim ana senaryom; ABD enflasyonun beklenti Ã¼zerinde gelmesi halinde piyasa Fedâ€™in 75bps artÄ±ÅŸÄ±nÄ± fiyatlamaya baÅŸlayacaktÄ±r ve bu durum ABD dolar endeksinin yukarÄ± ivmesini desteklerken, Euro/dolar paritesinin 1â€™in altÄ±nÄ± test etmesinde etki edecektir. DevamÄ±nda paritenin 1.01 Ã¼zerine toparlanmasÄ±na da 21 Temmuz gÃ¼nÃ¼ Avrupa Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n (ECB) faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± gÃ¼ne kadar az olasÄ±lÄ±k veriyorum.Â Yine de orta vadede ABD dolarÄ±nÄ±n getirisi Euroâ€™nun Ã¼zerinde olmaya devam edecektir, Ã§Ã¼nkÃ¼ ECBâ€™nin faiz artÄ±ÅŸ hamleleri Fedâ€™e gÃ¶re daha sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaktÄ±r gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Haberin DevamÄ±

ALTIN FÄ°YATLARINDA KRÄ°TÄ°K SEVÄ°YELER

BugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak ABD enflasyon verisi yÄ±llÄ±k bazda 8.8 ya da Ã¼zerinde aÃ§Ä±klanÄ±rsa ABD dolar endeksindeki gÃ¼Ã§lenmenin etkisiyle dolar/TL kurunda yukarÄ± yÃ¶n hareketi hÄ±zlanacaktÄ±r, aksi yÃ¶nde beklenti altÄ±nda aÃ§Ä±klanacak bir veri sonrasÄ±nda ABD dolar endeksinde ufak Ã§aplÄ± bir gerileme gÃ¶rsek de bunun dolar/TL Ã¼zerinde Ã¶nemli bir geri Ã§ekilme yaratmasÄ±nÄ± beklemiyorum.

Ons altÄ±n aÃ§Ä±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda enflasyon verisinin tahminlerin Ã¼zerinde aÃ§Ä±klanmasÄ± halinde Fedâ€™in iÅŸi daha da sÄ±kÄ± tutacaÄŸÄ± beklentisi ile 1725 dolar altÄ± seviyeler gÃ¼ndeme gelebilir. Åžu andaki ortamda temmuz ayÄ± sonuna kadar olan sÃ¼reÃ§te 1748 dolar ve 1770 dolar seviyelerinin aÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± durumda ons altÄ±nda bir yÃ¼kseliÅŸ trendinin baÅŸlamasÄ±nÄ± beklemiyorum. Ons altÄ±ndaki bu seviyeler aÅŸÄ±lmadan da gram altÄ±n aÃ§Ä±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yeniden 1000TL Ã¼zerindeki seviyeleri de gÃ¶rmemiz bugÃ¼nlerde zor.