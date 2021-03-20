Gözde araziler satışa çıktı

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yatırımcılara Duyuru’ başlıklı ilanında Türkiye genelinde 41 taşınmazını satışa çıkardı. ÖİB ilanlarında muhammen bedelin asgari yüzde 3’ü kadar geçici teminat, yüzde 10’u kadar da kesin teminat bedeli alıyor. Dünkü listenin bu anlamda en kıymetlisi İstanbul Şile Balibey’de Ağlayan Kayalar mevkiindeki yaklaşık 33 bin metrekarelik spor alanı niteliğindeki parsel oldu. Söz konusu yer için geçici teminat bedeli 2.5 milyon lira belirlendi. Yine Şile’de Uzunkum Plajı yakınındaki yaklaşık 21 bin metrekarelik tarla niteliğindeki parsel için de geçici teminat bedeli 2 milyon lira olarak ilan edildi.

KEMER ADLİYESİ

Listenin dikkat çeken yerlerinden biri de Antalya Kemer’de toplam 8 bin 178 metrekare büyüklüğünde yan yana iki parsel oldu. Bunlar için 1 milyon 800 bin lira geçici teminat bedeli belirlenirken, söz konusu yerler kaymakamlık ve adliye binası için ayrılırken ÖİB’in yaptığı imar değişikliğiyle otele çevrilmişti. Adana Yüreğin Devlet Hastanesi’nin bitişiğinde bulunan ve yine geçen temmuz ayında ilan edilen imar planı değişikliğiyle kentsel çalışma alanı, ticari alan ilan edilen 14 bin 821 metrekarelik arsa da 1 milyon 350 bin lira geçici teminat bedeliyle satışa çıktı. ÖİB’in satışa çıkardığı diğer yerler arasında İstanbul Çatalca; Antalya Döşemealtı; Ankara İncek, Karaali, Yenimahalle; Eskişehir Odunpazarı; Amasya Merzifon; Kütahya Parmakören; Elazığ Sürsürü, Kesrik; Iğdır, Ağrı, Kars Merkez; Edirne İpsala, Keşan, Uzunköprü; Tekirdağ Ergene; Adana Yüreğir; Samsun Tekkeköy bulunuyor.

Son teklif verme tarihi 19 ila 28 Nisan tarihleri arasında parseline göre değişiyor. İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulüyle yapılacak. Ardından pazarlık görüşmeleri süren teklif sahiplerinin katılımıyla son açık artırma turuyla sonuçlandırılacak.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara