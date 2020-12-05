‘Görüşler düzenlemelere katkı sunacak’

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde başladı. Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı. Toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.



Elvan ve Gül, iş dünyası görüşmeleri kapsamında daha önce TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle bir araya gelmişti. MÜSİAD heyetiyle görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Elvan, “Adalet Bakanı’mız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.



GEREKLİ KOŞULLAR

Gerçekleştirilen görüşme sonrası Abdurrahman Kaan da bir açıklama yaptı. Pandemi sürecinin ağır koşulları altında dünya ekonomisinin daralma trendini sürdürdüğü bir dönemde, Türkiye’nin yeniden büyüme sürecine girmesi ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi adına başlatılan reform hareketini iş dünyası adına önemsediklerini belirten Kaan, Türkiye’nin üretim gücünün aslında gerekli koşullar sağlandığı takdirde yeniden ve hevesle çarkları döndürmeye hazır olduğunu aktardı.



REFORMU DESTEKLİYORUZ

Son büyüme rakamlarının ayrıntılarındaki imalat sanayi katkısı ve sabit sermaye yatırımlarındaki artışın, bu hususta umut verici olduğunu aktaran MÜSİD Başkanı Kaan, şunları kaydetti: “Özellikle pandemi süreci ardından yaşanacak yeni ekonomik yapı içinde ülkemizin hem tedarik hem de lojistik ağları açısından kendine hatırı sayılır bir yer bulması için şimdiden temel üretim ve yatırım paradigmalarımızda önemli değişimlerin yapılması şarttır. Bu nedenle Hazine ve Maliye ve Adalet Bakanlıkları nezdinde ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan bu yapısal reform hareketini MÜSİAD olarak desteklediğimizin altını çiziyorum. Tüm imkan ve projelerimiz ile bu reform hareketinin destekçisi olacağımızı da beyan ediyorum.”

ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin ihtiyacı olanın, mikro düzenlemelerden ziyade zihinsel bir dönüşüm ve bilhassa yatırım, üretim, ticaret hattında senkronizasyonu teşvik edecek bir paradigma değişimi olduğunu belirten Abdurrahman Kaan, bu nedenle kısa vadeli çözümlerin artık sermaye, emek ve hammadde piyasalarında istenilen etkiyi oluşturmayacağını kaydetti. Kaan, ekonominin sinir uçlarından gelen veriler toplanırken bir yandan da makro düzeyde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumda, büyüme bileşenlerinin nasıl şekillenmesi gerektiğini, sabit sermaye yatırımlarının nasıl artırılması gerektiğini, yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesini sağlayacak ekonomik ve hukuki çerçevenin yeniden ortaya konması gibi hususları dile getirdiklerini aktardı.

GİRİŞİMCİLİK VERİMLİLİĞİ

Abdurrahman Kaan, “Türkiye’nin bundan sonraki süreçte; sermaye, teşvik ve girişimcilik verimliliği alanlarında çok daha dikkatli olması gereken ve daha seçici adımlar atmasını zorunlu kılan bir ekonomik paradigma değişimine ihtiyacı olduğunun altını çizdik” bilgisini verdi.