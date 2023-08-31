Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık

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Yaklaşık bir aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinde Hakem Kurulu maaş zammını açıkladı. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren görevdeki ve emekli memurları etkileyecek zam belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.

Gözden Kaçmasın Memur emeklilerinin alacakları zam belli oldu... İşte yeni maaşlar Haberi Görüntüle

Görevdeki memurların maaşlarını Ocak 2024'te alacakları yüzde 15'lik toplu sözleşme farkıyla hesaplandı. Buna göre en düşük memurun maaşı 26 bin 379 liraya çıkacak. Bu rakamın içinde enflasyon farkları bulunmamakta ve sadece yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı eklenmiştir.

İşte görevdeki memurların Ocak 2024 zamlı maaşları

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