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Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık

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#Memur#Maaş#Zam
Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 14:38

Memur ve memur emeklilerinin alacakları zamlar belli oldu. Toplu sözleşmeden doğan zamlar 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı içinse yüzde 10 oldu. Yılsonuna kadar olan enflasyon farkları da toplanarak maaşlara yapılacak zam açıklanacak. Ocak ayında gelecek yüzde 15'lik zammı enflasyon farkı olmadan hesapladık.

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Yaklaşık bir aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinde Hakem Kurulu maaş zammını açıkladı. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren görevdeki ve emekli memurları etkileyecek zam belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.

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Görevdeki memurların maaşlarını Ocak 2024'te alacakları yüzde 15'lik toplu sözleşme farkıyla hesaplandı. Buna göre en düşük memurun maaşı 26 bin 379 liraya çıkacak. Bu rakamın içinde enflasyon farkları bulunmamakta ve sadece yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı eklenmiştir.

İşte görevdeki memurların Ocak 2024 zamlı maaşları

Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık

Haberin Devamı

Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık

Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık


Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık

Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık

Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık

Görevdeki memurların maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladık





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#Memur#Maaş#Zam

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