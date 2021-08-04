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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.08.2021 - 08:16 | Son Güncelleme:

Google'dan önemli adım! Kripto para reklamları alacak

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Google'dan önemli adım! Kripto para reklamları alacak

3 yıl önce kripto para ve ICO reklamlarını yasaklayan Google, yeni kuralları ile birlikte bu reklamlara izin vermeye başladı.

Google reklam politikasında değişikliğe gitti. Yeni alınan karara göre 3 yıldır kripto para reklamı almayan Google bu hizmeti vermeye başlayacak. 

Dünyanın en büyük arama motoru konumundaki Google, 3 Ağustos'ta devreye  giren yeni kuralları ile yeniden kripto para borsa ve cüzdan hizmetleri  reklamlarına izin vermeye başladı.

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REGÜLASYONLAR ETKİLİ OLDU

Google, yeni regülasyonlar ile birlikte kripto kuruluşların ilanlarına izin verirken ICO'lar konusunda katı tutumunu sürdürdü. Google uygulamanın başlayacağını Haziran ayında duyurmuştu.

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