Google’dan Hintli telekom şirketine 1 milyar dolar yatırım

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Google’ın çatı şirketi Alphabet, Yeni Delhi merkezli Bharti Airtel’in yüzde 1.28’lik hissesi için 700 milyon dolar ödeyecek.

Bharti’nin Hindistan ve Güney Asya CEO’su Gopal Vitral beş yıllık süre içinde Google’ın bulut teknolojileri gibi alanlara da 300 milyon dolarlık yatırım yapacağını belirtti.

Bharti Airtel'den yapılan açıklamada ise yatırımın farklı fiyat aralıklarındaki akıllı telefonlara uygun fiyatlı erişim sağlamayı, 5G ve bulut hizmetlerinin geliştirilmesini hedeflediği ifade edildi.

Google, 2020'de dijitalleşme fonu kapsamında 5 ila 7 yıl içinde Hindistan'a kademeli olarak 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.