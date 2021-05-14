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Ekonomi
Haber Giriş: 14.05.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Google'a ceza üstüne ceza! Bu kez 102 milyon Euro'dan olacak

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Google'a ceza üstüne ceza! Bu kez 102 milyon Euro'dan olacak

Google'ın elektrikli araçların şarj noktalarını gösteren JuicePass uygulamasını sınırlandırdığı ve bunun haksız rekabet yarattığını belirten İtalyan Rekabet Kurumu Google'a 102 milyon Euro tutarında ceza kesti.

İtalya perşembe günü Google'a rekabet hukukunun 'hakim durumu kötüye kullanma' suçundan 102,8 milyon Euro para cezası verdi. Kurumdan yapılan açıklamada şirketin Android cep telefonu işletim sistemi ve Google Play ile pazarda baskın pozisyon elde ettiği ve bunun uygulama geliştiricilerin kullanıcılara ulaşmasında şirket lehine kontrol imkanı sağladığı belirtildi. 

Rekabet Kurulundan flaş açıklama... Googlea dudak uçuklatan ceza
Rekabet Kurulu'ndan flaş açıklama... Google'a dudak uçuklatan ceza

Euronews'un Google Enel X tarafından sunulan elektrikli araçlar için şarj yeri bulmak için harita ve bilgi sunan uygulaması Juicepass'i Android Auto'da iki yıldır engelliyordu. Rekabet kurumundan yapılan açıklamada bu durumun Enel X'in kendine kullanıcı tabanı oluşturması olanağının elinden alındığı kaydedildi ve söz konusu durumun çok kritik bir aşamada olan elektrikli araç geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Google'dan ceza ödemesinin yanı sıra JuicePass'i Android Auto'da sunması da istendi. Google, son yıllarda rekabete aykırı uygulamalar iddiasıyla Avrupa ve ABD'de bir dizi dava ile para cezasına çarptırıldı.

Googlea 1.1 milyon euroluk ceza kararı
Google'a 1.1 milyon euroluk ceza kararı

AB Komisyonu, Amerikan devini kendi hizmetlerini tercih etmek için hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlayarak 2017'den beri Google'a birkaç milyar avroluk para cezası verdi.

Mart 2019'da, Google'ın rakiplerinin arama reklamlarını bu web sitelerine yerleştirmesini engelleyen üçüncü taraf web siteleri sözleşmelerine kısıtlayıcı maddeler koyduğu için Google'a 1,49 milyar Euro para cezası verildi.

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