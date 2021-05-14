Google'a ceza üstüne ceza! Bu kez 102 milyon Euro'dan olacak

İtalya perşembe günü Google'a rekabet hukukunun 'hakim durumu kötüye kullanma' suçundan 102,8 milyon Euro para cezası verdi. Kurumdan yapılan açıklamada şirketin Android cep telefonu işletim sistemi ve Google Play ile pazarda baskın pozisyon elde ettiği ve bunun uygulama geliştiricilerin kullanıcılara ulaşmasında şirket lehine kontrol imkanı sağladığı belirtildi.

Euronews'un Google Enel X tarafından sunulan elektrikli araçlar için şarj yeri bulmak için harita ve bilgi sunan uygulaması Juicepass'i Android Auto'da iki yıldır engelliyordu. Rekabet kurumundan yapılan açıklamada bu durumun Enel X'in kendine kullanıcı tabanı oluşturması olanağının elinden alındığı kaydedildi ve söz konusu durumun çok kritik bir aşamada olan elektrikli araç geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Google'dan ceza ödemesinin yanı sıra JuicePass'i Android Auto'da sunması da istendi. Google, son yıllarda rekabete aykırı uygulamalar iddiasıyla Avrupa ve ABD'de bir dizi dava ile para cezasına çarptırıldı.

AB Komisyonu, Amerikan devini kendi hizmetlerini tercih etmek için hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlayarak 2017'den beri Google'a birkaç milyar avroluk para cezası verdi.

Mart 2019'da, Google'ın rakiplerinin arama reklamlarını bu web sitelerine yerleştirmesini engelleyen üçüncü taraf web siteleri sözleşmelerine kısıtlayıcı maddeler koyduğu için Google'a 1,49 milyar Euro para cezası verildi.

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