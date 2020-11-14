Google’a 197 milyon liralık ‘rekabet’ cezası

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında ‘genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı’ gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Buna göre, Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google’ın, “genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği” sonucuna ulaştı. Kurul, bu kapsamda söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.



SÖZLÜ SAVUNMA

Rekabet Kurulu, Aralık 2018’de hakim durumu kötüye kullanma suçunu işleyip işlemediğinin tespiti için Google Reklamcılık, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet hakkında soruşturma açılması kararı almıştı. Yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından, kasım başında sözlü savunma yapılmıştı. Soruşturma heyeti, işletilen reklam gösterme yöntemlerinde, reklamverenler lehine diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığını iddia etmiş, soruşturmanın idari para cezası dışında, Google şirketinden, arama sonucu sayfada listelenen sonuçların reklam verenler ile vermeyenleri makul ölçüde gösterecek şekilde ayarlama yapması, metin reklamlarının, (adwords) reklam olduklarının belirgin şekilde gösterilmesine yönelik uyum zorunluluklarını da kapsadığı anımsatılmıştı.

Google adına sözlü savunmayı yapan avukatlar Gönenç Gürkaynak ve Korhan Yıldırım ise soruşturmanın rekabet hukuku açısından küresel çapta örnek nitelikte olduğu vurgulanmasına karşın iddiaların somut delillere dayanmadığını öne sürmüştü. Avukat Gürkaynak, yaptıkları hesaplama ve analizlerle iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduklarını açıklamıştı.