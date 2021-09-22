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Google Oyun ve Uygulama Akademisi, 2 bin genç için teknoloji kariyeri kapısını aralıyor

#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Ekonomi
Google Oyun ve Uygulama Akademisi, 2 bin genç için teknoloji kariyeri kapısını aralıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Google, Türkiye'de oyun ve uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimize eğitimler verecek. 2 bin gencimiz ücretsiz ve 400 saate varan eğitimler alabilecek" dedi.

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AA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Google, Türkiye'de oyun ve uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimize eğitimler verecek. 2 bin gencimiz ücretsiz ve 400 saate varan eğitimler alabilecek." dedi.

Google Türkiye, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının destekleriyle hayata geçen "Google Oyun ve Uygulama Akademisi" için TEKNOFEST'te imza töreni yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un da katılımıyla gerçekleştirilen törende, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, protokol imzaladı.

"MENTORLÜK HİZMETİ DE VERİLECEK"

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, geleceğin trendleri açısından önemli bir imza töreni düzenlendiğini belirterek, "Bu imzalar sayesinde Google, Türkiye'de oyun ve uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimize eğitimler verecek. 2 bin gencimiz ücretsiz ve 400 saate varan eğitimler alabilecek." diye konuştu.

Eğitimlere katılan gençlerin, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezinden nasıl kendi şirketlerini kurabileceklerine ilişkin mentorlük hizmeti de alabileceğini söyleyen Varank, böylelikle yatırımcılarla da buluşabileceklerini kaydetti.

Varank, proje paydaşlarına teşekkürlerini sunarken, "Özellikle uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimiz lütfen bu programı takip etsinler, kayıtlarını yapsınlar. Geleceğin oyun yazılımcıları, uygulama geliştiricileri bu akademiden mezun olacak, inşallah vakıflarımızla birlikte de kendi girişimlerini kuracaklar." ifadelerini kullandı.

Google Türkiye Ülke Müdürü Keteloğlu, Bakan Varank'a projeye desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

KURDELE KESİLDİ

Daha sonra Google'ın TEKNOFEST alanındaki standını ziyaret eden Varank ve beraberindekiler, Google Oyun ve Uygulama Akademisi için kurdele kesti.
Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki en az 500 bin yazılımcıya ulaşmak hedefine değinerek, "Biz de yakın zamanda yeni nesil yazılımcı okullarını başlattık. Google Akademi de özellikle oyun odaklı yazılımcılığı desteklemiş olacak." dedi.

Kurdele kesiminin ardından Varank, stantta Google Oyun ve Uygulama Akademisi için geliştirilen oyunu oynadı ve yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin dijital oyun ve uygulama ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan Akademinin, gençleri oyun ve uygulama geliştirme alanında dünya liginde daha rekabetçi bir konuma getirmesi hedefleniyor.

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#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Ekonomi