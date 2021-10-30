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Google Android 12L’yi duyurdu

#Google#Android#12 L
Google Android 12L’yi duyurdu

Google, kısa süre önce karşımıza Android 12L işletim sistemi sürümü ile çıktı. “L” takısını “Large” kelimesinden alan yeni sürüm, direkt olarak “büyük ekranlı” Android cihazlara odaklanıyor.

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Burada öncelik ilk aşamada Android tabletler ve elbette katlanabilir telefonlar oluyor. Büyük ekranlardan daha iyi yararlanması için tasarlanan ve buna uygun arayüz özellikleri bulunan 12L, Android 12’yle aynı temeli paylaşıyor ve alt uygulama çubuğu temelinde özellikle çift ekran kullanımını geliştiriyor.

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#Google#Android#12 L

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