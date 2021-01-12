Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Goldman Sachs Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Brent petrol fiyatlarının 2021 yazına kadar varil başına 65 dolara yükseleceğini belirtti. Bunun sebebi Suudi Arabistan'daki üretim kesintileri ve ABD'deki iktidar değişiminin sonuçları olarak açıklandı.

Economictimes'ın haberine göre Wall Street yatırım bankası daha önce petrolün yıl sonuna kadar 65 dolara ulaşacağını tahmin etmişti.

Bankadaki analistler bir notta, ABD Senatosu ikinci tur seçimlerinin Demokrat önderliğindeki taraması ve Suudi Arabistan'ın kısa süre önce tek taraflı üretim kesintileri açıklamasının, emtia piyasalarını "daha sıkı" bir orta vadeli görünümle bıraktığını söyledi.

Brent ham petrolü , Pazartesi günü varil başına 1 dolar kadar düşerek 55 dolar civarında işlem gördü. Petrol fiyatları 2020'de yaklaşık yüzde 20 düştü.