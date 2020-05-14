Goldman Sachs korkunç tahmini yayınladı

Kuruluş tarafından yapılan değerlendirmede ABD'de ikinci çeyrek için GSYH daralma tahmini %34'ten %39'a yükseltildi. Bu kapsamda işsizlik zirve tahmini de %15'ten %25'e revize edildi.

CNN International'ın haberine göre Goldman Sachs, 2020'de ABD ekonomisinde daralmanın %6.5 olacağını da tahmin etti. Toparlanmanın ise ekonominin yeniden açılması ile görece hızlı öngördü.

2021'in sonunda bile, Goldman Sachs işsizliği % 8'in üzerinde görüyor.