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Ekonomi
Haber Giriş: 14.05.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Goldman Sachs korkunç tahmini yayınladı

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Goldman Sachs korkunç tahmini yayınladı
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Goldman Sachs, ABD'de işsizlik oranının %25 civarında zirve yapmasını bekliyor.

Kuruluş tarafından yapılan değerlendirmede ABD'de ikinci çeyrek için GSYH daralma tahmini %34'ten %39'a yükseltildi. Bu kapsamda işsizlik zirve tahmini de %15'ten %25'e revize edildi.

CNN International'ın haberine göre Goldman Sachs, 2020'de ABD ekonomisinde daralmanın %6.5 olacağını da tahmin etti. Toparlanmanın ise ekonominin yeniden açılması ile görece hızlı öngördü.

2021'in sonunda bile, Goldman Sachs işsizliği % 8'in üzerinde görüyor.

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