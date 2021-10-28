Goldman Sachs International ile Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi imzaladı

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuya ilişkin yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylı, şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamede yer verilen büyüme hedeflerimizden biri olan varant faaliyetleri ile ilgili olarak; Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek 'aracı kuruluş varantlarının ve sertifikalarının halka arzına' ilişkin SPK'da dün yapılan İhraççı Bilgi Dokümanı onayı başvurusu kapsamında, şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Ünlü Menkul Değerler AŞ ile Goldman Sachs International arasında piyasa yapıcılığı için sözleşme imzalanmıştır."
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