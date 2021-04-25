Goldexco.in’de de işlemler durdu

Goldexco.in’deki aksaklık önceki akşam başladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, “23 Nisan 2021 saat 19.20’de açılışını yaptığımız Gldx Token’in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel bir problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucunda bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında herhangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23 Nisan 2021 saat 19.20’den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır.

Diğer tüm alım satımlar aktiftir” dendi. Açıklamada kullanıcıların varlıklarının soğuk cüzdanda olduğu, herhangi bir kaybın söz konusu olmadığı belirtilirken devamında “Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token’in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz” ifadelerine yer verildi.

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