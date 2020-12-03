Gölcük’e batarya yatırımı

Otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli araçlar artık çok daha yakınımızda. Doğuştan elektrikli yatırımlar sonrasında yeni bir yüzde yüz elektrikli yatırım daha Türkiye’deki fabrikalarda hayata geçti. Türkiye’deki önemli ticari araç üreticilerden olan Ford Otosan, Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç, Ford E-Transit’in üretim sorumluluğunu almasının ardından elektrikli araç dönüşümünde önemli rol oynayacak yeni yatırımını duyurdu. Şirket, Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan Kocaeli fabrikalarında ‘batarya montaj fabrikası’ yatırımını hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük etmek üzere elektrikli araç yatırımlarımıza Türkiye’nin ilk ve tek şarj edilebilir ticari aracı Custom PHEV üretimi ile başlamıştık. Geçtiğimiz günlerde, Ford’un ilk tam elektrikli ticari aracı olan 67 kilovatsaat, 400 Volt lityum iyon pil ile 350 km’ye kadar menzil sunacak E-Transit’in üretim sorumluluğunu üstlenerek büyük bir başarıya imza attık. Şimdi de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Ülkemizde otomotiv sanayinin elektrikli araç yolculuğuna öncülük ediyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız” dedi.

İHRACAT AĞIRLIKLI

Kocaeli fabrikalarında üretilen ticari araçların yüzde 90’ının ihracat pazarlarına satıldığını belirten Yenigün, “Son 10 yılda 2.5 milyar Euro yatırım yaptık. Elektrifikasyon konusunda yaptığımız yeni yatırımlarımız toplamda 56 milyon Euro. Ağırlıklı olarak ihracat pazarlarını hedefleyerek bu yatırımlarımızı yapıyoruz. Türkiye’de henüz elektrikli araç için tüketicinin bir açlığı yok. Ancak pazar geliştikçe, tüketici talepleri yön değiştirdikçe Türkiye pazarı için şu anda yüzde 10 olan satışımız arttıkça yatırımlarımız da artacak” dedi.

‘YERLİLİK ORANI ZAMANLA ARTACAK’

Batarya paketinin Türkiye’de üretilecek olmasına karşın pil hücrelerinin Avrupa’da LG’nin Polonya’daki fabrikasında üretilerek geleceği ve burada birleştirileceğini vurgulayan Yenigün, “Hafif ticaride yüzde 71.8 ve ağır ticaride yüzde 79.4’e ulaşan yerlilik oranlarımızla Türkiye’nin en iyisi noktasına geldik. Sadece biz değil, ülkemizdeki otomotiv ekosistemi, yan sanayi ve tedarikçilerimiz de bizimle birlikte büyüdü, globalleşti.

MİLYONLARCA MÜŞTERİ

Yerli üretim Transitlerimiz bugüne kadar dünya çapında milyonlarca müşteriye ulaştı, 2022’de de tam elektrikli ve yerli e-Transitlerimiz Avrupa yollarında olacak. İlk etapta düşük bir yerlilik oranı ile başlayacak olsak da yerlilik oranı giderek artacak” dedi. Birçok farklı yerli ve yabancı şirket ile görüşme halinde olduklarını da vurgulayan Yenigün, “Birinci hedefimiz pil, pil hücresi, batarya bunların tamamını yakın zamanda Türkiye’de üretmek. Bunun için aralarında Aspilsan’ın da aralarında olduğu üreticiler ile görüşmelerimiz sürüyor. Uluslararası yatırımcının da Türkiye’ye geldiğini hep birlikte göreceğiz” dedi.