Gölcük Avrupa'ya elektrik saçacak

Satış rakamları olarak dünyada en çok tercih edilen ticari araç modellerinin başında yer alan Transit’in yüzde 100 elektrikli versiyonu Avrupa pazarı için Türkiye’de üretime geçiyor. Ford’un Avrupa’daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretileceğini duyurmasının ardından Ford Otosan, Avrupa’nın en güçlü motoruna sahip tam elektrikli ticari aracının üretim sorumluluğunu da üstlenmiş oldu.

AVRUPA’NIN EN GÜÇLÜSÜ

2022 yılının bahar aylarında müşterilere sunulması hedeflenen tam elektrikli yeni Ford E-Transit, 67 kWh kullanabilir batarya kapasitesinin yanı sıra WLTP ile 350 km’ye varan menzile sahip bulunuyor, bu sayede ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor. E-Transit, daha düşük bakım giderleri sayesinde de servis maliyetlerinde dizel modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. Hem AC hem de DC Hızlı şarj özelliğine sahip model, yaklaşık 8.2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

TİCARİDE DÖNÜŞÜM

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor. Elektrikli modellere geçiş, ticari araçlar için çok daha büyük öneme sahip. Elektrikli ticari araçlarla işletmelerin yakıt maliyetleri, bakım masrafları önemli ölçüde düşecek, verimlilik artacak. Ford Otosan olarak yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı uzun zamandır elektrikli ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak 2020’nin başında elektrikli araç üretimine katkı sunmasını amaçladığımız yeni saç şekillendirme tesisimizi devreye aldık. Türkiye’de ürettiğimiz segmentinin ilki, elektrikli hibrit Ford Transit Custom Plug-In Hybrid, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünü aldı. Şimdi de Ford’un tam elektrikli ilk Transit modelinin Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştireceğiz. İlk elektrikli Ford E-Transit’i 2022 baharında Avrupa ile birlikte Türkiye’de de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

‘YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ MODELLERLE DAHA DA İLERİYE’

FORD Otosan’ın ticari araç üretimiyle merkez olduğunun altını çizen Yenigün: “2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 30’u aşması bekleniyor. Türkiye’nin lider ticari araç üreticisi olarak, tüm üretim planlarımızı buna göre yapıyoruz. Elektrikli ve hibrit modellerimizle, dünyada bu alanda rekabet edebilecek az sayıdaki üretici konumundayız. Türkiye’nin ticari araç üretimindeki öncü rolü, elektrikli araçlarla birlikte artacak. Ürettiğimiz elektrikli araçları ihraç edeceğimiz ve ülkemizin dış ticaret açığını kapatmaya katkı sağlayacağımız için gururluyuz.”