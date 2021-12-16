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Göktürk’e yeni yatırım yolda

#Göktürk#Yatırım#Gayrimenkul
Göktürk’e yeni yatırım yolda

Eyüpsultan Belediyesi’nin dün gerçekleştirdiği iki ayrı taksitli arsa satış ihalesinde en yüksek teklifleri veren Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO), Next Level Göktürk ve Next Level Country projeleriyle Göktürk’e yatırıma hazırlanıyor.

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9-10 Aralık tarihlerinde talep toplayan ve yaklaşık 1.1 milyar TL’lik halka arzını başarıyla tamamlayan Pasifik GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, İstanbul’da özellikle Göktürk bölgesi ile yakından ilgilendiklerini ifade etmişti.

Levent’in Etiler girişindeki eski Jandarma lojmanları arazisini Emlak Konut’tan hasılat paylaşımı modeliyle alarak 2021 yılında İstanbul’a giriş yapan Pasifik, başarılı halka arzının hemen ardından Eyüpsultan Belediyesi’nden aldığı bu arsalarda geliştireceği Next Level Göktürk ve Next Level Country projeleriyle İstanbul’daki porföyünü iyice büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Pasifik GYO’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi tarafından dün gerçekleştirilen Kemerburgaz Mahallesi’ndeki 35 bin 966 metrekarelik arsa için 657 milyon TL, yine Kemerburgaz Mahallesi’ndeki 42 bin 597 metrekalik arsa için de 1 milyar 117 milyon TL ile en yüksek teklifleri Pasifik GYO verdi. İhale sonucunun kesinleşmesi için düzenleyen kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet beklendiği belirtilen KAP açıklamasında, süreç ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağının altı çizildi.

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#Göktürk#Yatırım#Gayrimenkul

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