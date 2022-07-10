Gökdoğan füzesinden başarılı atış

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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamleleri devam ediyor. GÖKDOĞAN füzesi de başarılı bir atış gerçekleştirdi. Böylece görülmeyen tehditler de GÖKDOĞAN füzesiyle vurulabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "GÖKDOĞAN görülmeyeni de vuracak! GÖKTUĞ Projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden #GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerimizi bu yıl TSK’ya teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.